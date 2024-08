Mladý tým domácích dřel a vyrovnání se dočkal v 84. minutě, kdy sice Doležalovi nevyšel pokus o nůžky, ale rychle vstal a byl první i u odraženého míče – 1:1.

Jenže domácí se ještě ani nestihli doradovat a už zase smutnili. Po centru hostů hlavičkoval Čapek, hostující hráč ho šikovně postrčil a míč zapadl ke vzdálenější tyči dokeské brány.

„Bohužel, hráli jsme sice slušně, ale jen po vápno, do šancí jsme tentokrát nemohli dostat, spíš do pološancí a ty jsme nevyužili. Že hrajeme slušný fotbal, za to body nejsou. Tenhle zápas byl remízový, na tom jsme se shodli i s hosty, ale nemáme nic a stejně jako loni jsme soutěž začali špatně. Nicméně tým přebudováváme, je teď hodně mladý a věřím, že půjde výkonnostně nahoru,“ řekl trenér Martin Škvára, jehož tým čeká další veletěžký výjezd do Tochovic.

Doksy – Nespeky 1:2 (0:1). Branky: 84. Doležal – 35. Turek, 84. Bílek. Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 120.

Doksy: Kieryk – Havelka, Černý (86. Fišer), Zimerman, Pešička – Matějka, Čampulka, Bartoš, Samek (52. Čapek) – Čermák (46. Doležal), Steinbach (77. Dojczán).