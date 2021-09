Derby mezi Kladnem a Hostouní je vždycky trochu vyostřené a je celkem jedno, že aktuálně se odehrává jen na úrovni rezervních celků v I. B třídě. Oba týmy si v sobotu sestavu vylepšily borci z áčka a tak se na hřišti v Unhošti hrál pěkný zápas. Remízu 1:1 brali víc hosté z Hostouně, kteří zápas dohrávali v devíti.

SK Kladno "B" - Sokol Hostouň "B" 1:1 (1:0), I.B.tř.sk.A, 11. 9. 2021 | Foto: Bohumil Kučera

Rozhodčí Čermoch se nerozpakuje a karty vytahuje, klidně i červené. Už to ví i Hostouň. Ale obě padly nejspíš oprávněně. V první části stoper Viduna jako poslední propustil za záda útočníka Chvojku a pak mu nezbývalo, než ho stáhnout. V 73. minutě pak posila hostů Javier Neruda (má kořeny i v Guatemale) bil o mříže ne jako lev, ale jako povídálek a hlášky typu „jsi slepej“ a „šašku“ mu Čermoch během pár okamžiků spočítal do dvou žlutých. A Hostouň dohrávala v deseti. „První vyloučení možná nemuselo být, i když se červená dala dát. Škoda toho dalšího za řeči, to je naše chyba,“ litoval trenér hostů Petr Študent.