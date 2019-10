DRUŽEC – KLOBUKY 3:4

Klobuky se vezou na vítězné vlně, domácí jsou bez bodu a sestavu lepí jen těžko. Ta sobotní měla věkový průměr 37 let, a na plac nakonec musel i zraněný internacionál Jan Suchopárek. Klobuky získaly náskok vinglem Kubelky (5.) a využitým křídelním únikem Říčky (24.).



Nejmladší borec domácích, 31-letý Hlusička, do půle srovnal chladnokrevně proměněným nájezdem (34.) a z penalty za ruku (41.). Hosté po pauze opět odskočili krásným trestňákem Kubelky (57.) a volejem Svobody (69.).



„Začali jsme aktivně, ale postupně jsme se přizpůsobili domácí nakopávané hře. Za tři body jsem rád, ale herně to vůbec nebylo dobré,“ přehnaně nejásal kouč Klobuk Jiří Čížek.



Další bombu Svobody vytáhl brankář Bezkočka a poté koncovku zdramatizoval koníček Kostky (75.-3:4). Nebýt sporně odmávaného ofsajdu, který zastavil cestu Hlusičky na bránu a za hattrickem, mohly se body dělit. „Hráčům jsem po zápase poděkoval za statečný výkon,“ prohlásil domácí trenér Marek Abrhám.

RUDNÁ – HOSTOUŇ B 1:4

Do 67. minuty trápila Rudná favorita z Hostouně, pak se ale potvrdily zvěsti, že tým nevydrží se silami. Hosté nakonec odvezli poměrně jasnou výhru 4:1, na níž měl velký podíl Adam Hofman, autor dvou branek.

Zkraje ale Hostouň zápolila na pěkném hřišti bez úspěchu. V první půli nedali šance Slanina ani Viduna, a když se po pauze konečně prosadil po vlastní hezké akci Fábry, tak domácí (vedení ex-kladenským Milanem Klosem) bodýlkem Rulfa srovnali. Favoritovi selhávala koncovka a chytil se až hodně šťastným zásahem Bureše.



To už byl Hofman z beka v záloze a ovládal hřiště. Měl pět šancí, dal dva góly, z toho druhý výstavní polonůžkami. „Nejlepší chlap na hřišti,“ chválil někdejší talent Kladna kouč Miroslav Supáček. Celkově se podle něj projevilo, že hosté lépe trénují. „Domácí umí fotbal, ale odcházeli fyzicky. Navíc jsme se trápili v koncovce, tím se drželi v zápase dlouho,“ dodal.

VINAŘICE – TATRAN RAKOVNÍK B 0:5

Personální krize ve Vinařicích trvá. V základu nastoupili tři dorostenci, ve druhé půli k nim přibyli další tři a to na letošní Tatran nemohlo stačit. Domácí branku opět hájil loňský žák, tentokrát Šulc, který sice za branky nemohl, ale jelikož mu spoluhráči hrubými chybami v obraně moc nepomohli, bylo do půle vymalováno (0:4). Brzkou branku hostů vstřelil 44-letý kapitán Hájek (3.), k níž přidal ještě jednu trefu.



„Taky jsme mohli dát gól, ale své šance jsme nevyužili,“ řekl vedoucí domácích Lubomír Sládek. „Musíme jít dál, třeba se na někom chytneme,“ dodal.

Aleš MORAVEC, Rudolf MUZIKA