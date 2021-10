Hostouň měla souběh s áčkem, a tak jí chyběl zkušený ligista Tomáš Marek i střelec Gajdošík. Mejdra už měla v autě, ale áčko volalo, že se dva borci zranili při rozcvičení, aby se vrátil. Přesto byli zelenobílí v úvodu skvělí a zejména Soukup si dělal, co chtěl. Dal dvě branky a jeho tým vedl 2:0 a 3:1. „V tu chvíli ještě Jelínek zachránil další jasný gól a nikdo by na nás nevsadil,“ bylo jasné trenéru domácích Danu Deverovi.

Jeho týmu pomohla hrubka hostů, kterou trestalo duo Korčák – Ždánský. A pomohlo si také standardkami, ty mělo výrazně lepší než jinak pohybově skvělí hosté. Už do pauzy to bylo 3:3 a po obrátce už kraloval Zavidov. Michalec ještě stihl za hosty srovnat na 4:4, ale Soukupa pokryl mladý Devera a přišly další úspěšné hlavičky Jelínka a Hanycha, v závěru pak brejky Ždánského s Neveďalem.

„Za stavu 3:1 jsme jim darovali gól. Oni se dostali do zápasu a pak už proměnili všechno, nač sáhli. A my se postupně sesypali. Hlavně Tomáš Marek nám scházel, on mladé hráče prostě podrží,“ mínil vedoucí týmu hostů Karel Kukelka, jehož tým vystřídalo v čele tabulky Kladno B.

Domácí Daniel Devera pochválil tým, že se nevzdal, ze špatného prvního poločasu vytěžil maximum a pak už hrál dobře. „Ve druhé půli už můžeme mluvit o nejlepším výkonu podzimu. A jak nám tam ve Mšeci nic nespadlo, tak teď všechno. Na Hostouni ale bylo vidět, že trénuje, bylo to úplně jiné tempo, než známe,“ dodal Daniel Devera.