TN. RAKOVNÍK B – HOSTOUŇ B 1:2 PK

Ostatní zápasy byly už v pohodě, dokonce i ten, kde se utkaly týmy z čela tabulky. Na obou stranách stáli hlavně mladí kluci doplnění několika guru: Kutem, Vrábíkem resp. Charvátem a Motlíkem. Domácí šli ve vyrovnaném zápase do vedení parádní trefou Tauše do šibenice, ale ještě do půle srovnal kanonýr Michalec. Pak měl ještě tutovku Linc, ale netrefil zařízení. Po přestávce se už hrálo bez šancí, jen v závěru zazářil proti tutovce Kučery hostouňský brankář Obrcián. Tomu se povedl i penaltový rozstřel, v němž chytil dva domácí pokusy. A mladinký Dědeček vše jistil. „Nádherné hřiště, hezká a téměř nechybující rozhodčí (Kortanová). Nám citelně chyběli v týdnu zraněný Slanina, Viduna i Hofman, dva body bereme. A těšíme se do Zavidova,“ usmál se před zápasem na půdě lídra kouč Hostouně Miroslav Supáček.

KLOBUKY – ZAVIDOV 1:8

Sérii utkání se špičkou soutěže zakončily Klobuky drtivým debaklem s vedoucím Zavidovem, přestože vedly brankou J. Vébra (12.. Domácí hra byla konkurenceschopná pouze do šťastného vyrovnání z hlavy Hanycha (22.). Po hattricku výborného Korčáka během 14 minut na přelomu poločasů bylo vymalováno (57. -1:5). Poslední dva zásahy přidal druhý elitní střelec Zavidova, Žďánský. „Fotbalově nejlepší tým soutěže, rychlejší, důraznější. Neměli jsme na ně a mohlo to být klidně dvouciferné,“ nehledal nejmenší výmluvy domácí trenér Jiří Čížek.

SLANÝ B – BRAŠKOV 5:2

Karetními tresty oslabený Braškov obsadil post brankáře kanonýrem Jarošem. Ten nechytal špatně, ale chyběl vepředu. „Dlouho jsme zvažovali, koho do brány, ale Kuba se k tomu umí postavit nejlépe. A navíc nám tu loni vychytal výhru,“ připomněl hrající kouč hostů Daniel Míčka. Slaný posílil ve středu pole áčkař Trnka, kvalitní rozehrávkou přispěl k výhře po měsíčním půstu. Další hráč z lavice áčka Kubík otevřel po pasu za obranu účet (3.), zvýšil Danda (13.) Hosté v mžiku vyrovnali slepenými góly Míčky a Repaského. Po přestávce mohlo otočit vývoj sólo Repaského, ale brankář Mareš svým jediným zákrokem v zápase Slaný podržel. „Po rychlém vedení to vypadalo, že se budeme fotbalem bavit, ale nedali jsme zase mraky šancí a tak trvalo přes hodinu, než jsme soupeře zlomili,“ sdělil trenér domácích Radim Vavroch. „Klukům jsem za statečný výkon poděkoval,“ uvedl Míčka, jehož minela předcházela vítězné Trnkově brance (69.). V závěru zvýšili Novotný a Hrůnek.

Aleš MORAVEC, Rudolf MUZIKA