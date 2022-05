Staré dobré „nedáš – dostaneš“ zafungovalo i v Lánech. Ve 20. minutě se po rohovém kopu prosadil Cafourek a práci měl jednoduchou, jelikož zakončoval do prázdné brány, kterou Petrovič opustil špatným výběhem a na letící balon nedosáhl.

Hostouň pokračovala ve své hře, kterou jí ztěžovaly parametry lánského hřiště a zahuštěná obrana. Postupné přechody do útoku tak končily většinou u vápna domácích. S hrou do plných řad má hostouňská rezerva potíže.

To Lánští využívali především dlouhých balonů na vzrostlého Buršíka, který se dostal do úniků 1 na 1, ale prosadit se nedokázal.

Do druhé půle udělal změnu v sestavě pouze trenér hostů Petr Študent, který poslal na hřiště uzdraveného Baleje a v závěru se musel spoléhat už jen na dorostence, kteří za sebou měli dopolední zápas. Obraz hry se tak nezměnil, Hostouň nadále tlačila a byla na balonu, jen ne a ne se prosadit. Burešovi chybělo pár centimetrů, aby zužitkoval nahrávku Marka, Študentovy pokusy končily mimo, Kosík mířil hlavou vedle a stav byl stále 1:0.

Hlavní zvrat zápasu přinesla až velmi sporná situace ze 76. minuty, kdy zahraný aut prodloužil Reichl na svého spoluhráče, který se nacházel podle hostů v minimálně metrovém ofsajdu. V následném souboji s hostouňským čertem (pozn.: Jakub Černý) útočník upadl a jelikož se nacházel uvnitř velkého vápna, nařídil hlavní arbitr pokutový kop.a Buršík ho v klidu proměnil.

Hostouň psychicky zdecimovaná porážkou s Kladnem dostala další sprchu a už to vypadalo na jasný konec zápasu. Skoré se však ještě změnilo a domácí se nakonec o tři body museli strachovat. Vyústění tlaku vyvrcholilo přihrávkou Marka na Bureše, který balon zatáhl a naservíroval ho nabíhajícímu Balejovi do prázdné brány. S nastavením zbývalo do konce zápasu 10 minut a nutno říci, že kdyby Hostouň dala 2 branky a zápas ještě otočila, tak by se nikdo nedivil. Nic z toho se však neudálo a duel skončil výhrou Lán 2:1.

"Hodně nás ovlivnila porážka s Kladnem, protože jsme věděli, že to byl zápas o postup, který jsme nezvládli. V Lánech nám tak chyběla ta touha jít za vítězstvím a případným postupem. I přesto si myslím, že jsme si nezasloužili odjet bez bodu," hodnotil záložník Hostouně Tomáš Bureš, ale Lánům pogratuloval. "Dali dvě branky a my jen jednu, tak berou tři body. Závěrem bych chtěl poznamenat, že mě mrzí fakt, že ať už úmyslně, nebo neúmyslně, tak stále takto krásnou hru dokážou ovlivnit tři osoby do takové míry, že vám fotbal znechutí. Jen si přeji, aby se to nadále zlepšovalo. Už tak fotbalistů ubývá," dodal zklamaný Tomáš Bureš.