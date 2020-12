Deník položil zástupcům klubů několik otázek, jako další odpověděl trenér Sokola Hostouň B Miroslav Supáček.

Co říkáte na to, že krajské soutěže se mají znovu rozjet už o víkendu 27. a 28. února?

Už se nemůžeme dočkat, až na to vletíme, to čekání je zdlouhavé. Doufám, že budou podmínky na to, aby se soutěž důstojně odehrála.

Je lépe, že se začne o měsíc později než ČFL a divize a využijí se vložené středy v květnu a červnu?

Ano, sice středy - to je je trochu komplikace kvůli práci, ale doba je holt mimořádná a musíme se nějak přizpůsobit.

Už máte nějaký plán přípravy?

Začínáme už teď o víkendu v neděli 6. prosince a uděláme tréninkový kondiční blok do 20. prosince. Pak začínáme 11. ledna, budeme chodit třikrát v týdnu a už se všichni těšíme.

Pracujete i na posilách, přestavíte nějaké?

Posily sháníme v utajení, doufám, že se nám někoho udělat podaří. Jména bych si zatím nechal pro sebe.

Některé starší hráče by mohla už druhá dlouhá pauza nahlodat a budou uvažovat o konci kariéry. Nehlásil vám někdo něco takového?

Zatím žádné katastrofické odchody ohlášené nemám. Myslím, že starší hráči jsou držáci a odpovědně k přípravě přistoupí jako vždy.

Těšíte se na restart fotbalových soutěží?

Těšíme se hodně, hráči plnili individuální plány a všichni včetně realizačního týmu uděláme vše pro to, abychom Sokol Hostouň B důstojně reprezentovali v B třídě. Přeji všem hráčům, trenérům a soupeřům hodně zdraví a štěstí do nového roku a hodně elánu do další práce.