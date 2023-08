Lhota šla do zápasu dost oslabená. Chyběly oba Danylychové, kvůli kolenu vypadl Kudela a nebyl ani Kopačínský. Přesto šla jako před týdnem do vedení, když brankář Izera zastavil Zahrádku v dobré pozici a rozhodčí Stejskal nařídil pokutový kop – Zíka dal na 1:0 (18.). Hostující vyrovnání kvůli ofsajdu neplatilo, ale po obrátce jakoby přišly na hřiště jiné celky. Lhota nejednou nestíhala a hosté ji mačkali jako citrón. Skórovala však jen posila z Černčic Vrba, trefil svou střelu opravdu kouzelně. „Tlak to byl obrovský a měli jsme z něj vytěžit víc,“ mrzelo trochu kouče Vraného Davida Cimrmana.

Generálská bitva es minulosti Veselý - Marek skončila smírem

Postupem doby se do hry zase dostala Lhota a předvedla pár brejků, z nichž mohla naklonit jazýček výsledku na svou stranu. Zejména při Zíkově střele po zemi z půlky do odkryté brány už by hosté asi volali záchranku s defibrilátorem, ale rána šla kousek mimo. „Tam jsme mohli Vranému zasadit ránu, z níž by se asi nedostali, bohužel to o kousek nevyšlo,“ litoval trenér Lhoty Petr Cais.

Gól však nakonec přece jen padl, jenže do sítě jeho jinak skvěle chytajícího brankáře Pejši. Ve druhé minutě nastavení po rohu dostal kapitán Fedrhanc míč ke Kubíkovi, ten udělal mazáckou kličku a na zadní tyč zavěsil. „Měli jsme obrovskou radost, výhra je šťastná. Na druhou stranu podle mne zasloužená, byli jsme lepší, i když pro Lhotu je to kruté,“ mínil David Cimrman, podle něhož jel jeho tým do Lhoty po předešlém výsledku s pokorou.

Petr Cais byl smutný, k dalšímu cennému bodíku bylo hodně blízko. „Navíc soupeř má prostě dobrý tým, takže by bod měl cenu. Bohužel naše oslabení bylo tentokrát citelné, snad se dáme na Slavoj do kupy,“ dodal Petr Cais.

Lhota – Vraný 1:2 (1:0). Branky: 18. Zíka (PK) – 53. Vrba, 90+2. Kubík. Rozhodčí: Stejskal. Diváků: 90.