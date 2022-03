Domácí bez ligistů Podaného a Proseka měli lepší standardky, a z jedné šli brzy do vedení zásluhou vytáhlého Pařízka. Už předtím dali tyčku, ale jinak v první půlce hráčům obou týmů chyběly jen motyky, a tak se vesele okopávali nohama. Vše vyvrcholilo nepřiměřeným oplácením hřebečského Lukiče. Kedroň mu to nezůstal dlužen a sudí Zuskin neměl jinou možnost, než poslat oba s červenou kartou pod sprchy. Tuchlovický trenér Supáček, jehož rozesmutnělo brzké nucené odstoupení Baratynskyyho, se na Kedroně hodně zlobil. Tým připravil o přesilovku, navíc ho zápas zastihl ve formě.

Po obrátce se dál hrál vyrovnaný fotbal a s postupem doby přicházelo víc šancí a pak i gólů. Když se po mírném zaváhání gólmana Pospíšila prosadil v 79. minutě domácí Dolejš, zdálo se vymalováno, jenže během chvilinky byli hosté zpět ve hře, protože výborného brankáře Kabeleho přece jen prostřelil Tóth. Střídající Procházka vzápětí mohl svým tradičně čistým nákopem přes celou branku vyrovnat, jenže meruna žuchla jen o tyčku.

Následná standardka zakončená frajersky Novákem, který oblafl dva bránící borce, už opravdu rozhodla, protože na druhé straně Tóthovu technickou parádu vytěsnil robinsonádou mrštný Kabele. „Doteď nechápu, proč ho na Tatranu nenechali chytat divizi,“ chválil manažer Hřebče Štěpán Sádecký brankáře, který dobře nahrazuje dlouholetou zraněnou jedničku Zajíčka.

Ten tým úspěšně koučoval. Úspěšně už proto, že pozdržel vystřídání Nováka, který pak rozhodl. „Ale byla to náhodná střela na zadní tyč,“ bagatelizoval Novák a vysvětloval, proč Hřebeč má problémy v koncovkách zápasů. „Naše klasika, minule jsme vedli dokonce 3:0 a málem to ztratili. Nicméně Tuchlovice byly asi nejlepší z našich jarních soupeřů, jsou vážně silné. My měli problémy se sestavou, nastoupili i zranění hráči, ale bojovností jsme to urvali,“ chválil svou partu a devět jarních bodů shrnul lakonicky. „Pan Sádecký bude šťastnej! Cíl máme do pátého místa a záchranu, to snad splníme.“

Na druhé straně panoval trochu smutek, byť třeba jediný střelec Marek Tóth zůstal nad věcí. „Soupeř si pomohl standardkami, my nebyli schopni to tam třikrát z rohu dotlačit, i když jsme to měli na hlavě. Také jim zachytal gólman, kterého jsem zatím neviděl nikdy chytat a je vášně mrštný a perfektní i nohama. Chybělo nám trochu štěstíčka,“ mínil Tóth, podle něhož rozhodlo i to, že ve chvíli, kdy hosté začali tlačit, tak dostali druhý gól. „Pak sice snížíme, byla tam následně i tyčka, ale zase chyba a gól. Škoda, na bod to bylo,“ litovala dlouholetá opora Kladna, která si ve Hřebči zahrála poprvé v kariéře. „Ale už z podzimu vím, že mají dobrý tým. A to tam ještě chyběli někteří borci jako Podaný. Doufal jsem, že budou v plné sestavě,“ řekl a vrátil i ke svému loňskému odchodu Kladna do Tuchlovic.

Hodnotí ho jako dobrý krok. „Já měl jít z Kladna dřív. Ale byl jsem asi trochu líný a možná pořád trochu doufal, že níž než v divizi nebudu hrát. Pak jsem měl ale křížový vaz a to byl konec. Navíc se nám narodilo první mimino, takže byl čas zamířit níž,“ vrátil se k přestupu a potvrdil, že Kladno sleduje dál. „Teď jsem se tady bavil se Štěpánem Hanzlíkem, ale hlavně jsem rád, že tým konečně vedou bratři Procházkové. Říkal jsem dávno, ať to udělají. Nechtěli mě slyšet, a když odejdu, tak to udělají,“ smál se Marek Tóth, podle něhož má Kladno velkou šanci na postup, jen potřebuje zvládat nejen zápasy s favority, ale také se slabšími týmy. „Kladno stejně jako my v Tuchlovicích by potřebovalo nějakého správného blázna, který to strhne!“

Hřebeč – Tuchlovice 3:1 (1:0). Branky: 11. Pařízek, 79. Dolejš, 85. Novák - 82. Tóth. Rozhodčí: Zuskin. Diváků: 300.