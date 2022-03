Po faulu na Nováka zvýšil Tomáš Jablonský přes zeď do vinglu na 3:0, a když dvacet minut před koncem Prosek vypíchl míč poslednímu obránci Hodosimu, ten ho fauloval a dostal červenou, zdálo se, že Hřebeč nemůže mít problém.

Jenže měla a velký! Úplně přestala hrát, domácí Tomanec krásnou střelou o tyč z úhlu snížil, následně Kabele chytil nájezd a dvě minuty před koncem opět Tomanec snížil hlavou na 2:3. V poslední minutě nastavení šel na centr Kabele, jenže fauloval a sudí Garaja odpískal penaltu. Kabele však svou chybu napravil, pokus Lance vykopl a udržel pro Hřebeč cennou výhru.

"Je to strašně důležité vítězství na začátek sezony, protože tabulka je hodně vyrovnaná. Měli jsme problémy, protože Lukič a Pařízek dostali virózu, ale ostatní kluci je nahradili výborně," pochválil tým manažer Štěpán Sádecký, jehož tým jede i ve druhém jarním kole ven: do Poděbrad. Ty vyhrály v Poříčí, nebude to nic lehkého.

Domácí mrzelo, že obrat nedotáhli, vyrovnat v deseti z 0:3 na 3:3 a ještě v posledních deseti minutách, o tom by se asi psalo dlouho.