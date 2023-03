Hřebeč nastoupila v plné palbě, to se povede málokdy. Nechyběli střelec Novák, skvělý stoper J. Dolejš ani trojice bývalých ligových borců Prosek, Jablonský a Podaný. „Ten přišel poprvé a spíš se mi zdálo, že nám to uškodilo. Čekal jsem od týmu víc, bylo to dost ospalé,“ mínil hrající trenér Miroslav Novák, který opět skóroval a jeho trefa ze začátku druhého poločasu byla nakonec vítězná.