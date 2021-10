"Jeli jsme do Hřebče slušně odehrát utkání, toužili jsme po bodu, to se nakonec nepovedlo, takže jsme trochu smutní. Skončila naše série neporazitelnosti," uvedl vedoucí mužstva Jan Bežó.

Hřebeč s navrátilcem do sestavy Podaným začala slušně, ale pak ukázal chytrost hostující Pužík, když místo očekávaného centru poslal svůj trestňák na bránu a načapal Kabeleho – 0:1. Komárov byl pak aktivní, ale Kabele chytal výborně a další gól už nepustil. Na druhé straně ale také čapal výborně brankář – Hejcman vyřešil dvě gólové situace. "Tam jsme trochu propadli, ale jinak jsme si věřili. Škoda, že tam nepadl druhý gól, Kabele už všechny další pokusy pochytal, vyrazil i další velkou šanci. O půli jsme si dokonce říkali, že bychom chtěli dosáhnout na body tři. Ale vstup do druhého dějství se nám nevydařil a soupeř trestal," uznal Bežó.

Druhý poločas byl o něčem jiném, Hřebeč byla rázem víc na míči. Když se pěkně vymotal od lajny Lukič a předložil do prázdné Mentbergerovi, bylo z toho vyrovnání a navíc i první branka mladíka v A mužstvu. Následně Nadri napálil břevno a Janík z dorážky přestřelil prázdnou bránu. Hřebeč to však nakonec nemrzelo, protože po rohu Podaného se potlačil Lukič k hlavičce a dal na 2:1. Mohlo to být i 3:1, ale Hejcman fantasticky vyndal střelu Nováka po nepřímém kopu. "Vrhl se tam skvěle, pak jsme ještě v závěru vysunuli Pužíka i Vajse na hrot, ale kýžený gól to nepřineslo," řekl Jan Bežó.

„Hosté se pochopitelně po našem druhém gólu tlačili za vyrovnáním, ale uhráli jsme to slušně. Za druhý poločas jsme si výhru zasloužili trochu víc,“ mínil manažer Hřebče Štěpán Sádecký a vyzdvihl navrátilce Jakuba Podaného, který se zranil před měsícem v Klíčanech. „Pody zavřel celou stranu a pořád podporoval útok. Ale nadoraz bojovalo celé mužstvo. Komárov je jeden z nejtěžších soupeřů v soutěži. O to cennější jsou pro nás tyhle body, protože teď sice hrajeme ještě dvakrát doma, ale s PFA i Poděbrady jsou zrovna rozjeté a PFA navíc skončila ČFL, tedy posílí tým áčkaři,“ dodal Štěpán Sádecký.

Bodovaly i Tuchlovice, ale domácí remíza s Kosoří 1:1 je pro jejich počty ztrátou, protože domácí plán jim velí prakticky jen samé výhry. V první půli byli domácí lepší, šli také do vedení brankou střelce Jaroše, který po příchodu z B třídního Braškova dal už 9 branek a to asi čekal málokdo.

Na druhou stranu mnohem větší letní posila Marek Tóth z divizního Kladna, hráč jednoznačně gólový, ještě neskóroval. Herně ale týmu podle kouče Miroslava Supáčka prospívá a to je zásadní.

Kosoř táhl vynikající ex-slávista Milan Černý. Hráč, který má i tři zápasy v reprezentaci a hrál kromě Slavie třeba i za turecký Sivasspor, dirigoval tlak svého týmu po změně stran a v 76. minutě vyrovnal.

Trenér Tuchlovic Miroslav Supáček bral remízu pozitivně. „V prvním poločase jsme byli lepším týmem, ve druhém soupeř. Remíza je asi spravedlivá a poprvé jsme bodovali s týmem, který byl v tabulce nad námi,“ všiml si trenér a uznal kvality Černého. „Skutečně rozdílový hráč.“