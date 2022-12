Novák se v podstatě usmívá pořád, už proto není jednoduché s ním vést rozhovor a rozklíčovat, co vlastně vážně myslí a co nikoliv. Nicméně u čtyř porážek, které Hřebeč zapsala, má jasno. Bere jen tu od Povltavské, proti níž jeho tým doma vyhoří snad pokaždé. „Víc mne mrzí Nespeky, kde jsme dostali gól v poslední minutě, s těmi se nám také nevede. A bohužel strašně jsme zahráli v Poříčanech a Horkách, opravdu hrozně. Zatímco lidi z Horek nemusím, u Poříčan mě to štve hodně, protože tam mám kamarády a my tam podali šílený výkon,“ kroutí hlavou někdejší opora Záp či Štěchovic.

Nicméně v drtivé části sezony musel být spokojen, fazona z jara, kdy klub slavně dobyl Středočeský pohár, vydržela i na podzim. Divizní Brandýs si ze Hřebče odvezl debakl, třetiligové Zápy pak sice postoupily, ale až po velkém boji.

Mužstvo se skvělými ex-ligovými borci Podaným, Jablonským či Prosekem si poradilo také s Velimí, v poslední minutě zachránilo duel se Sedlčany a někdy zvládlo duel i bez opor a vyloučených hráčů, jako v Tuchlovicích. „Někdy to musíte odmakat, zrovna tenhle zápas takový byl. A zvládli jsme to. Třešničkou na dortu bylo poslední kolo a výhra v Sokolči, která je první. Tým podal výborný výkon, z individualit pak zazářila podzimní posila z Povltavské Hodosi. Varovali mne, že dělá problémy, ale u nás byl naprosto v pohodě, byl s mladým Dolejšem na všech trénincích a dařilo se mu herně. V Sokolči navíc zaslouženě přidal i produktivitu,“ líbí se Novákovi.

Mimochodem sám Novák může o produktivitě kázat. Přestože bývá zraněný a nenastupuje do zápasů zdaleka ready, tak stihl 11 branek stejně jako další nejlepší střelci přeboru Miroslav Slepička z Příbrami a obr Matěj Peterka ze Sokolče.

Na kontě má také 7 žlutých karet, to je hodně, jeho Hřebeč však trápí víc karty barvy červené. Dokonce dvě chytili na podzim Josef Pinkas s Tomáš Lukič, vše za řeči. Přidali se také Podaný, Pařízek a M. Dolejš. S tímhle už v klubu museli něco udělat! „To máte pravdu, seděli jsme nad tím s Jožo Janíkem a stanovili opravdu vysokou finanční pokutu v řádu tisícovek, aby to dotyčný opravdu pocítil. Týká se to červených za řeči, protože když třeba Matěj Pařízek dostane dvě žluté za skluzy, je to něco jiného než se pořád vybavovat s rozhodčím. Zatím to moc nezabralo, nicméně doufám, že na jaře už to znát bude,“ přeje si Miroslav Novák.

Kde by to teoreticky mohlo ještě drhnout, to je post brankářský. Dlouho zraněného Jiřího Zajíčka skvěle nahradil Petr Kabele z Tatranu Rakovník a vytrhl klubu trn z paty. Na podzim se však Zajíček mezi tyče vrátil a chytal také výborně. Nežárlí na sebe? „Snažil jsem se je střídat, nějakou rivalitu tam vidím. Zajda na to, jaký je to obr, tak je trochu pokakánek, jen to napište. Na druhou stranu báječnej kluk, který má můj respekt že se dokázal vrátit. Hodně nás podržel vyjma duelu v Poříčanech, ten se mu nepovedl, ale nejen jemu. Kába chytal také velmi dobře,“ viděl Novák.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Co vůbec na jaře a už předtím v zimní pauze ve Hřebči chystají? Určitě prý nikoliv změny v týmu. Odejít nechce nikdo, na příchodech se také nepracuje. Nováka překvapilo, kolik mužstev mělo zájem zahrát si proti Hřebči přípravný zápas. Kývl šesti klubům většinou z Prahy, jen s generálkou udělal změnu. „Požádala nás Česká Lípa a to je nejlepší mužstvo divize B, pro nás pocta. Potěšil mě i zájem ostatních klubů,“ říká muž, který má jasno o cíli pro jaro: Hřebeč se stoprocentně pokusí soutěž ovládnout a stoprocentní je i další věc – rozhodně se nechystá postupovat do divize. „V tom máme všichni jasno.“