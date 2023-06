Hřebeč potvrdila triumf v krajském přeboru, konfety odšpuntovaly gejzír radosti

/FOTO, VIDEO/ Dlouho patřili jen mezi dobré týmy okresu, ale to už o fotbalové Hřebči dávno neplatí. Neplatí ani to, že když poprvé před lety nakoukla do krajského přeboru, rychle se zase pakovala níž. Teď už patří tým z Kladenska dlouho mezi špičku Středočeského kraje, loni vyhrál jeho pohár a letos přebor. Definitivně o tom rozhodl zápas s druhou Sokolčí, kterou Hřebeč přejela 4:0.

Hřebeč je přeborníkem Středočeského kraje za ročník 2022-2023 | Foto: Bohumil Kučera