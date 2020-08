Po divokém úvodu, kdy na gól hostů ze 3. minuty odpověděl bleskově domácí Lukič, se hra odvíjela spíš před brankou domácích. Nově pojmenovaný celek Hvozdnice mohl nasadit několik borců z kádru áčka a borci z ČFL jsou v sestavě znát. Výborný Zajíček v bráně se mohl přetrhnout, ale ve druhé části inkasoval podruhé. Až pak Hřebeč zapnula, dostala soupeře pod tlak, ale gól už nedala.

„Kluci se kousli a válcovali je, ale bohužel. Ale zase musím uznat, že soupeř hrál dobře a vyhrál zaslouženě, my musíme být prostě lepší. Nicméně vsadili jsme na mladší kluky, kteří mohou a chtějí trénovat, jiná cesta podle mne není,“ řekl manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Ten nové fotbalisty nemá problémy sehnat a přivedl třeba Lukiče, jenž se přestěhoval do Buštěhradu a po vzoru seriálu Okresní přebor „skauting musí fungovat!“ ho rychle Hřebeč přitáhla do svého týmu. Z Admiry Praha se zase vrátil nadějný Mentberger, dále Nadri, nebo zraněný Kotěra. I proti Štěpán Sádecký prodal ve čtvrtek Obradoviče zpět do Libušína a Čmejlu do Prahy 1999. Pryč míří i Brodský. „Jsou to kluci, kteří mají rodiny a nemohou už tolik času věnovat fotbalu, dohodli jsme se,“ dodal Sádecký.