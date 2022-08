Ten se zpočátku držel i díky mrštnému brankáři Šebkovi, ale pak mu při rohu nepomohli vlastní hráči a Lukičovu teč si srazili za čáru. Následně domácí předvedli brilantní akci na jeden dotek, kdy Mentberger s Faktorem vyzvali zase Lukiče a ten nezaváhal.

Až pak se Beroun probral a po zaváhání brankáře Kabeleho po rohu se Bednárik neukvapil a uklidil merunu na místo určení. Po chvíli mohl dokonce vyrovnat, ale v poslední minutě poločasu byl pro změnu jeho tým rád, že Podaný z trestňáku napálil tyč a Novák z dorážky břevno…

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Co Hřebči nevyšlo na konci první, klaplo jí na začátku druhé části. Další standardku dotlačil do sítě Faktor, a když se později prosadil ještě Pařízek, bylo jasno.

Nestárnoucí Horel sice mohl duel dramatizovat, při jeho tutovce však napravil chybku z první části Kabele a hosté tak dopadli zhruba jako šikovný záložník Krpálek. Ten zkoušel na Stříbrského brazilské přešlapovačky, jenže tělem dostal takovou ránu, že jen bezmocně sedl na trávník…

Poslední slovo tak patřilo zase Tomáši Lukičovi, který uzavřel hattrick a zápas i vstup Hřebče do sezony hodnotil jen pozitivně. „Zatím je to ideální, když vezmu i ten pohár s Brandýsem. Teď ještě uvidíme, jestli dovedeme konkurovat Zápům, každopádně poprvé co jsem ve Hřebči, tak jsme úplně kompletní včetně mě, protože jsem byl rok mimo kvůli koleni. Teď nás chodí i třicet na tréninky a Zápy budou další výzvou,“ připomněl Lukič pohárový zápas, který se hraje ve středu.

Jeho tým má ze Zápů respekt, ale ustrašený nebude - disponuje týmem plným borců, kteří hráli vysoké soutěže včetně ligistů Podaného, Proseka či Jablonského s Novákem.

A vlastně i Lukiče, kdysi velký talent, který se dostal až do akademie v anglickém Portsmouthu a dlouho hrál také čtvrtou německou ligu. „Byl jsem ve správný čas na správné místě, a když ta šance přišla, využil jsem ji. Byla to krásná zkušenost a jen mi to dokázalo, že fotbal se hraje všude stejně, nicméně lidi kolem něj byli v Anglii asi nejlepší, vypráví šestadvacetiletý chlapík, který na jihu britských ostrovů byl v osmnáctce, ale zatrénoval si i s borci A týmu, tehdy čtvrtodivizního Portsmouthu. „V týmu bylo pořád i pár legend, které zažily Premiere League, takže úžasný zážitek a pro mne tehdy jiný svět. Místní moc pěkně vzpomínali na Patrika Bergera a Milana Baroše, kteří tam nějakou dobu působili,“ vrací se k parádnímu angažmá.

Návrat do Slavie Praha mu ale zhořkl, vyslechl si větu: Nepotřebujeme tě.

A tak zamířil do Německa, odkud přišla nabídka z klubu Bischofsverda. Čtvrtá liga, ale ta má v Německu pořád velké grády. „Podle mne to má úroveň naší druhé ligy a byl to další super zážitek,“ vzpomíná.

Do Hřebče se dostal náhodou, přestěhoval se do blízkého Buštěhradu. „Dodnes nechápu, že už druhý den mi volal ze Hřebče Jožo Janík a jestli bych k nim nešel. Ale řekl jsem si, že je to za rohem a že si rád kopnu. Byla to dobrá volba,“ říká a Hřebeč vidí vysoko v celé nadcházející sezoně. „Myslím, že bychom mohli hrát o první místo. Hlavní cíl je ale uspět v MOL Cupu, což se může povést pokud budeme všichni v pořádku. Protože jak říkám já, tady je divný vzduch. Kdo sem přijde, hned míří na operaci. Nic takového se snad už nestane,“ dodal Tomáš Lukič.

Hřebeč – Beroun 5:1 (2:1). Branky: 33., 39. a 84. Lukič, 47. Faktor, 65. Pařízek - 41. Bednárik. Rozhodčí: Petýrek. Diváků: 100.