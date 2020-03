Právě v Novém Strašecí v důležitém derby hostil po podzimu poslední celek tabulky nedaleké Tuchlovice, které na tom také nejsou nijak zázračně. Nakonec potvrdily roli mírného favorita a vyhrály 2:1. Dohrávalo se však v dusné atmosféře, domácí nekousali některé výroky rozhodčího Glogara.

„Byl to vyrovnaný zápas a my byli šťastnějším týmem, dali jsme o gól víc. Víc než fotbal to ale byl boj a ještě spíš válka,“ mínil hostující trenér Martin Tůma, zatímco jeho protějšek Ján Ducár se hodně hněval. „My se těšili, jenže chuť z fotbalu nám velice pokazil rozhodčí, který zásadně ovlivnil utkání. Byli jsme celý zápas lepším týmem a musím hráče pochválit za bojovný výkon. Ale když má soupeř podporu sudího, můžeme makat, jak chceme,“ byl jako vždy nekompromisní Ján Ducár.

Hosty poslal do vedení po rohu Hafenrichter, pak ale došlo k první vážné rozepři domácích se sudím. Strašecí hráč byl při úniku atakován, upadl, ale Glogar červenou kartu neudělil, naopak dostal žlutou kapitán Lukáš Mrázek za protesty. „Za nás to faul nebyl, hráč neudržel stabilitu,“ měl jiný názor než domácí Martin Nový.

Strašecí i tak vyrovnalo, zkušený Elsnic pálil pěkně o tyčku. Jenže ve druhé půli faulovat L. Mrázek a to už bylo za druhou žlutou – byl tak vyloučen. Ještě víc atmosféra zhoustla, kdy se slánská posila Tuchlovic Žahour probil ke střele a ta po teči skončila u bližší tyčky – 1:2. Rozzlobení domácí pak už se zápasem nebyli schopní něco udělat, víc se protestovalo, než hrálo. „To byla voda na náš mlýn,“ přiznal Martin Nový, podle něhož jde o velmi důležitou výhru Tuchlovic.