Na půdě největšího favorita krajského přeboru hráli v sobotu fotbalisté Tuchlovic a Milínu nabitému hvězdami minulosti podlehli těsně 1:2. V úvodu hosté dokonce vedli.

Tuchlovice (v bílém) v krajském přeboru jedou, doma přehrály Mnichovo Hradiště 4:0. | Foto: Veronika Burešová

Vzhledem k nemoci trenéra Miroslava Supáčka připravovali tým na utkání sportovní ředitel Lukáš Hajník a asistent trenér Lukáš Muláček. Celkem se jim to povedlo, když už v 4. minutě zaskočil favorita přesnou ranou Kraus a Tuchlovice vedly. Jenže pak hosté nastřelili po standardce břevno a to byl možná klíčový moment zápasu. Domácí totiž vrátily do hry právě jejich hvězdy.

Po necelé půlhodině hry vyrovnal přesnou ranou ex-sparťan Václav Kadlec a před pauzou se prosadil ještě nedávno obránce Příbrami Karel Soldát.

Druhý poločas už patřil spíš hostům, kteří se snažili poctivě o vyrovnání, dělali Milínu velké problémy, ale ke gólu už se přes dobrý výkon nedopracovnali. výborně hráli také domácí a v utkání vysoké úrovně už tři cenné body uhájili.

"Hráčům děkuji za nasazení a body musíme holt sehnat s jinými týmy. Děkuji také Lukášům Hajníkovi a Muláčkovi, že mne v době mé nemoci dobře zastoupili," na dálku poslal svůj ohlas trenér Miroslav Supáček.

Ligmet Milín - AFK Tuchlovice 2:1 (2:1). Branky: 26. Kadlec, 41. Soldát - 4. Kraus. Rozhodčí: Garaja. Diváků: 150.

Tuchlovice: Zach - Kubů, Fitko, Duchoň, Nosek (74. Ditrich) - Růžička, Tóth - Kárník, Sedláček, Žahour (63. Kraček) - Kraus.