Libušín sice nemá Nesládka, ale dvojka Obradovič – Abrham góly umí, což potvrdila i proti Zdicím. Výhru 3:2 odstartoval Abrham, po půli si pak hostující gólman dal vlastňáka. Obradovič ho přehodil, míč šel do břevna, nahoru a Falc si ho i kvůli ostrému slunci vrazil do sítě – 2:0. Tóčo začalo 20 minut před koncem, kdy dvakrát skóroval zdický Krůta, mezitím ale jednou i Obradovič.

Doksy mají skvělý tým i nezastavitelného kanonýra Nesládka. S Alešem se tentokrát popasoval Balík a nakonec to mezi nimi byla bitva doslova bez rukavic. Nesládek nakonec Balíka přece jen porazil na vstřelené góly 5:4, nikdo jiný se do sítě Mníšku netrefil. Aleš Nesládek je aktuálně už první v tabulce střelců – dal 14 branek!

Fotbalové Velké Dobré to dál drhne, už teď na podzim jí zase vážně hrozí pád do B třídy. Naopak Libušín se po mizerné sérii probral ze čtyř zápasů uhrál deset bodů. A Doksy? Nejlepší z celků Kladenska potvrdil svou třídy a deklasoval Mníšek pod Brdy na jeho hřišti 9:0. A dál vede tabulku.

