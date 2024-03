Situace je vážná, nikoliv však zoufalá. Název staršího francouzského snímku přesně sedí na fotbalová béčka SK Kladno a SK Slaný, která shodně na jaře čekají na výhru a v tabulce I. A třídy pod sebou mají už jen dva týmy. Zejména Kladno tentokrát litovalo, že v Podlesí nebodovalo, na jaře už je to pro klub druhá zbytečná ztráta.

Talentovaný Marek Truhlář má spousty šancí, ale při své vysoké rychlosti má s jejich realizací problémy. | Foto: Rudolf Muzika

Kladno i podruhé na jaře sestavu béčka znatelně posílilo hráči A týmu včetně navrátilce z Hřebče Procházky, přesto to nestačilo. Do poločasu se zápas vyvíjel v jeho prospěch, když Podlesí v úvodu zahodilo dvě velké šance a po dvaceti minutách hosté přidali. Rychlík Truhlář zahodil únik, ale v poslední minutě se prosadil po rohu, hlavou vrátil míč do ohně, kde další spíš menší borec Čermák (střídal zraněného Slabého) otevřel skóre.

Po přestávce se Kladnu zase dařily brejky, nicméně rychlík Truhlář bohužel neměl v koncovce den a svoje šance nedal. To na druhé straně se domácí prosadili důrazem po rohu a bylo vyrovnáno. Když si pak brankář Cimrman rozmyslel svoje vyběhnutí a zacouval, trefili domácí přesně následný centr a vedli.

Za vyrovnáním se cpal Blažek, ale zadák Vojtíšek ho zastavil jako poslední faulem. Vyvázl se žlutou a hosté standardku nevyužili. Místo toho otevřeli na konci hru a domácí je ztrestali třetí brankou.

„Nehráli jsme špatně, hlavně zhruba od dvacáté minuty, bohužel nedáváme šance, tentokrát hlavně Mára Truhlář. Urostlejší a silnější domácí hráči nás za to potrestali. Sice nás chválili za hezký fotbal, ale co je to platné, body mají oni,“ litoval trenér Kladna B Tomáš Abrham.

Podlesí – SK Kladno B 3:1 (0:1). Branky: 51. Jiránek, 80. a 90. Jandera - 45. Čermák. Rozhodčí: Fejfar. Diváků: 70.

Kladno: Cimrman – Janda (83. Abrham), Noll, Pechr, Veiner (89. Jančí) – Truhlář, Slabý (33. Čermák), Blažek, Klvaň (83. Čapek) – Novák, Procházka (73. Daníček).

Slaný B hrálo v Jinočanech, které jsou páté a potvrdily pozici favorita. Slánští sice dobře bránili, ale dvakrát na domácí nedosáhli a inkasovali. Navíc vepředu byli téměř neškodní, za celé utkání ani jednou nevypálili na branku – výsledek zní 2:0.

„Byl to zápas bez střelby, ani domácí to s ní nepřeháněli. Jenže dali dva góly, my naopak neměli ani jednu šanci. Víc koukáme ale na další zápasy, teď jsme měli silné protivníky,“ nepanikaří trenér Slaného B Radim Vavroch.

Jinočany – SK Slaný B 2:0 (1:0). Branky: 27. Macek, 52. Bogár. Rozhodčí: Divilek. Diváků: 70.

Slaný B: Junek – Krym, Volgner, Veselý (62. Pulec), Zelenka, Kopřiva, Mareš, Říčka, Herčík, Novotný, Touré.