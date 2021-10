Doberáci na dně

Doberáci hostili Spartak Příbram, který sice dorazil bez hlavní střelecké hvězdy, ex-ligového Miroslava Slepičky, ale na rozdíl od svého předešlého vystoupení v nedalekých Doksech zápas zvládl. Slátaná domácí sestava (hrát musel i brankář Kindl) se přitom celé utkání snažila, bojovala, ale v 88. minutě přišla chyba na půlce, hosté se vydali do brejku a ten Matějka proměnil. Vzápětí frustrovaní domácí dostali ještě jednu branku.

„Byl to jiný zápas, než jaké jsme hráli předtím. My byli hodně oslabení, soupeř naopak hodně kvalitní. Přesto jsme hráli docela dobře, ale rozhodující chyby jsme se nevyvarovali, což je obrovská škoda,“ litoval trenér Čechie Karel Příhoda, který už by potřeboval, aby se mužstvo dalo zdravotně dohromady.

To nedaleké Doksy už jsou úplně u čela tabulky, když vyhráli těžký špíl v Novém Strašecí 1:0 devátou brankou kanonýra Nesládka v sezoně. Lepší jsou je chlumecký Krejča a už zmíněný Slepička.

Derby rozhodl Nesládek devátým gólem

Ve Strašecí sledovala pěkná návštěva tří stovek diváků spíš boj, šancí bylo málo. Možná i proto, že pískal rozhodčí Zuskin, daly si obě strany pozor a téměř neinkasovaly žluté karty. V první půli nevyužil šanci domácí Hartman po presinku J. Mrázka, po obrátce pak litoval špatného zakončení Titlbacha z dobré pozice. Chvíli poté přišel krásný gól Doks, když Balík odcentroval na Nesládka a ten nezaváhal. „To byla branka jak z Anglie,“ rozplýval se kouč hostů Martin Škvára, jehož tým už těsné vedení uhájil a výhru považoval za nesmírně cennou. „podle mne jsme byli fotbalovější a měli více šancí, výhra je zasloužená. Cením si i toho, že kluci udrželi chování, protože to byl emotivní zápas. Strašně nám pomáhá Aleš Nesládek, v minulosti jsme měli s proměňováním šancí obrovské problémy,“ řekl spokojený Martin Škvára.

Hrající asistent Strašecí Jan Mrázek, jenž v první půli sportovně odvolal rohový kop, mínil, že šlo spíše o klasický remízový zápas. „Bylo to vyrovnané, ale oni svou šanci dali, my ne. Za mě to byl ale velmi dobrý zápas, který zvládlo kvalitně i naše mužstvo. Co nám nešlo, to byly standardky, v takovém zápase si jimi musíte pomoci,“ hodnotil.

Zářili Koco s Obradovičem

A ještě na skok do Libušína, kam si SK Rakovník B přivezl i některé hráče, kteří jsou v kádru A týmu, přesto Baník vyhrál 3:1. A to hlavně díky skvělému mladíčkovi v bráně Danu Kocovi a potenci v poslední době velmi dobře zakončujícího Nikodina Obradoviče. Dal dvě branky.

Libušín tušil, která bije, proto se proti kvalitnímu soupeři soustředil na obranu a brejky. Vycházely mu náramně, Obradovič proměnil téměř shodně hned dva, na druhé straně Koco jednu tutovku Gbegbemu vytáhl na břevno a lapil i šanci Červenému. Po půli se navíc hostům nechal vyloučit po druhé žluté kartě Lachheb, ale i tak byli dál lepší. Domácím pomohl další brejk, tentokrát Peška poslal na druhou stranu zakončující Abrham.

I tak mohl ještě Rakovník odvézt body, ale Daniel Koco chytal životní zápas. Byl už rozjetý z dopoledne, když už chytal za béčko Baníku a podruhé za sebou prohrát nehodlal. Chytil minimálně tři jasné góly Červenému či Pucholtovi a překonal ho pouze aktivní Vydra ze samostatného úniku.

Závěr byl hodně emotivní. Drsný faul udělal domácí Pucholt, střídající Rakovničák Itner se pak mstil na Fujdiarovi a dostal červenou.

„Pro nás jsou to výborné tři body. Týmový výkon podpořili úžasně chytající Koco, který k nám přišel z Kladna a zraje jako víno, a také skvělý Obradovič a jeho rychlost i koncovka. Podle diváků byl Rakovník nejlepším soupeřem, který u nás na podzim hrál,“ řekl domácí zadák Jiří Veselý.

Hosté byli smutní. „Z mého pohledu jasně ztracené utkání, ve kterém jsme měli zvítězit. Bohužel nás srazily hloupé individuální chyby, které soupeř potrestal, naopak my jsme nedokázali být v zakončení efektivní. Nepamatuji si zápas, kdy bychom měli tolik šancí. Takový je ale zkrátka fotbal,“ smutnil hrající kouč Rakovníka Petr Kýzl, podle něhož hráči na hřišti nechali všechno a v druhé polovině zápasu bjyli i přes vyloučení nadále hodně aktivní a soupeře přehráli. „K čemu to však je, když si odvážíme porážku s dost hořkou příchutí,“ litoval.