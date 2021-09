/FOTOGALERIE/ Jasným tahákem fotbalové I. B třídy byl nedělní večerní mač v Hostouni, kde se utkaly rezervy domácího Sokola a Slaného. Hostouň nakonec vyhrála 2:1 a soupeři překazila báječnou sérii 12 výher a jedné remízy.

V duelu dvou aspirantů na postup do I. A třídy si Hostouň B (v zeleném) poradila doma se Slaným 2:1. | Foto: Lukáš Horníček

Domácí vedoucí týmu Karel Kukelka i kouč Slaného Radim Vavroch ser vzácně shodly na všem důležitém. „Zápas přesahoval úrovní B třídu, byl výborný, lidé se museli bavit. Trochu to jiskřilo, ale mezích, jak to má být. Zápasu by asi slušela remíza,“ říkali shodně oba muži z laviček. ten hostující si jen postěžoval, že šancí měli Slaňáci asi o něco víc, ale neproměnili.