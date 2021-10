Přítočnu pomohl k senzaci přítočenský šikula Dušan Holeček. Všiml si, že mladý brankář Bičiště rád brouzdá před velkým čtvercem, a když mu na půlce skočila meruna na levačku, napral ji rovnou na bránu. Do šibenice! „Za mě gól roku, nádhera. A naposledy jsem svoje mužstvo na někoho speciálně upozorňoval. Jak to udělám, dá nám gól,“ usmál se trenér Kladna B Tomáš Abrham.

Jeho tým hrál pořád do plných, přesto vyrovnal dorážkou Jančího. Další branku už ovšem nepřipojil, obětavě bojující domácí toho hostům ani moc nedovolili. Spíš po obrátce sami hrozili z protiútoků a Holeček či Popelka byli blízko rozhodnutí. Kladno sice dalo gól, jenže z ofsajdu. „Jinak jsme to chtěli vozit moc do kuchyně a to nám domácí nedovolili. Musím je pochválit, protože hráli přesně to, co na nás platí, důsledně a tvrdě bránili, my bušili do zavřených dveří. Je to ztráta, ale spravedlivý výsledek,“ uznal sportovně Tomáš Abrham.

Domácí předseda Jaroslav Hráský ve svém komentáři tým pochválil, jak jinak. „Po zápasu v Braškově kluci podali další heroický týmový výkon a způsobili zázrak. Pro Kladno je to jasná ztráta dvou bodů, to je ale prostě fotbal,“ připomněl Hráský, že nejpopulárnější sport přináší i nejvíc překvapení.

Naopak Hostouň nic takového nepřipustila, i když ve Mšeci měla namále. Veze však výhru 2:1 a je první! Vedli ale domácí, když hosté zazdili pár šancí a pak chybovali a akci nezastavil ani veterán v bráně Charvát. Ten v Hostouni trénuje brankáře, ale tentokrát vypomohl při neúčasti Ondrejičky.

Vyrovnal Dostál a pak Effiong ukázal svůj talent a vstřelil nakonec vítěznou branku. Nicméně hosté málem pykali za to, že pár šancí nedali, protože na konci Mšec vážně hrozila a párkrát byla blízko vyrovnání. Dokonce její hráč šel na Charváta sám, ale nedal. Neujaly se ani nebezpečné trestňáky.

Hektický konec s nervy na obou stranách hřiště ještě umocnila červená karta pro hostouňského Davida Vidunu. Roky hrál tenhle zkušený borec bez jediného vyloučení, letos na podzim stihl hned dvě. „Byl to náš nejhorší výkon na podzim, upachtěný, upracovaný. Za body jsme ale moc rádi,“ ulevil si vedoucí týmu Hostouně Karel Kukelka.

To slánské béčko se už vrací do formy a s nevyzpytatelnými Loděnicemi vyhrálo vysoko 6:1. Hosté přijeli hodně slátaní, jejich mužstvo navíc stárne a jen přehledem každého nepřehraje. Vždyť sedmnáctiletý Matyáš Marek mu dal tři góly a ukázal zase jednou, že Slanému dorůstá veliký talent. „Mamka ho teď bere na dovolenou, jinak by hrál podle mne další duel za áčko. Ale celkově to byl klidný zápas, kluci už vypadají, že jsou zase v pohodě,“ je rád trenér Slaného Radim Vavroch.