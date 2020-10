VINAŘICE – BRAŠKOV 1:0

Vinařice potřebovaly body jako sůl, nevyhrály už pět kol. Vyprázdnila se jim marodka a navíc si pořídily kamaráda vinařických futsalistů, bývalého hráče Přední Kopaniny a Novo Kladna Dominika Santlera. Jediná branka padla z penalty po faulu na Dlouhého, kterou proměnil sám faulovaný kapitán. Ještě za stavu 0:0 vykopával domácí Mařík z prázdné brány, několik možností hostů včetně střely Brodského vyčapal domácí brankář Kohout, který přišel před sezonou z Braškova. Prý kdyby takhle chytal za hosty, nikam by ho nepustili.

Šance ale měly hlavně Vinařice, několikrát nechaly vyniknout zkušeného Zlatu. Sólový únik zkoušel zakončit lobem Kořínek, ale nepřehodil gólmana, naopak Dlouhý přestřelil. „Vyrovnaný a pro diváky zajímavý fotbal se spoustou šancí, bohužel naše střelecká potence není ideální,“ lehce si postěžoval domácí vedoucí Lubomír Sládek. „Maximálně to mohlo být na bod, domácí byli o něco lepší a chybělo nám i trochu štěstí,“ uznal trenér hostů Dan Míčka.

RUDNÁ – HOSTOUŇ B 2:4

Hostům přišel pomoci Tomáš Marek, který je po dlouhém zranění a mít takového hráče na hřišti v B třídě je poklad. „Přípravná a přechodová fáze úžasná, klukům poradí, přesně přihraje. Prodloužená ruka trenéra,“ neskrýval nadšení kouč Miroslav Supáček. Navíc skvěle hrál i Hofman, který brzy otevřel skóre. Obr Brandl pak bombou zvýšil, ale skórovali také slušně hrající domácí. Naštěstí pro hosty vzápětí Soukup jistil na 1:3. Brandl přidal po pauze ještě jednu branku, ale pak Miroslav Supáček hodně vystřídal, domácí nejlepší hráči Kaucký (v mládeži hrál za Kladno) snížil a hosté měli problém. „Už jsme to udrželi, ale domácí skutečně nemají špatný mančaft,“ uznal Supáček.

KLOBUKY – LUBNÁ 8:2

Klobuky už potřebovaly zabrat a štiku soutěže roznesly na kopytech. „Řídili jsme se mým heslem, že kdybychom měli dávat šlapáky hlavou, musíme vyhrát,“ smál se trenér Miroslav Sojka.

Hráči byli správně nažhavení a Lubné nedali šanci. Skóre otevřel starší Říčka, uzavřel zase mladší. Meziprostor vyplnilo představení mistra Svobody, který tři branky dal a další tři zařídil. „Nemohu nic než chválit, kluci přesně plnili co jsme si řekli. Jediné, co mě tedy nemile překvapilo, byl afektovaný trenér hostů. Dost nás urážel, rozhodčí také, přitom stav hovořil za vše. Vše vyvrcholilo strkanicí při odchodu do kabin,“ mrzelo trenéra Klobuk Miroslav Sojku.

VELKÉ PŘÍTOČNO – TATRAN RAKOVNÍK 0:6

Domácí odehráli dobře první poločas, ale nedali dvě šance a pak udělali chybu v obraně, kterou potrestal Beneš. Mladík, který se po otci, prvoligovém rozhodčím, věnuje hlavně kariéře soudce, pak zářil ve druhém poločase, kdy zdecimované obraně Přítočna nasázel další tři branky. Zbylé dvě přidal Šrédl.

MILOVICE – ŠVERMOV 4:3 PP

Vojenský prostor Milovice napadla armáda švermovského Baníku bez obav a v první půlce šla dvakrát do vedení (Steinbach, Šimůnek). Ale přišla o zraněného rychlometčíka Kotoučka a záložního generála v brance Vošmíka. A také pokaždé velmi rychle o náskok, až z toho byli někteří při poločasovém studiu válečných map zbytečně nervózní.

Náskok si naopak po obrátce vytvořili po půlce domácí a to ještě Vošmíkova náhrada Jakimeczko čapl penaltu. Jenže domácí neuhlídali hlavního dělostřelce hostující armády Šimůnka, který v 80. minutě srovnal a to mohl ještě rozhodnout stejně jako veterán Růžička hlavou. Nicméně rozhodly až penalty, které hosté (Houha a Růžička) pokazili. „V tomhle zápase jsme asi spíš ztratili než získali, každopádně je to pro náš moc mladý tým těžký boj,“ ucedil Pavel Růžička s tím, měkké terény, jaký byl v Milovicích, už pro VVV (Vojína Ve Výslužbě) moc nejsou.

Aleš MORAVEC, Rudolf MUZIKA