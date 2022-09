Hosté ze Zavidova si ve Švermově bez trenéra Devery (dovolená) vytvořili málo šancí, ale do pauzy je neproměňovali ani domácí. Pak jejich trenér David Nedvěd poslal na plac Frühaufa staženého z dorostu SK Kladno a ten hře dost pomohl. Skvěle zahrál také Jakub Novák, posila ze Zlonic byla asi nejlepším hráčem na place. Zařídila také penaltu, z níž Vydra poslal Švermov do vedení. Pak se po samostatné akci trefil nádherně z vápna Végh a vše jistil po rohu Černý. „Už bylo vidět, že hrajeme druhý zápas po sobě ve stejné sestavě a že si vše po letních změnách sedá,“ hodnotil spokojený trenér Baníku David Nedvěd. A dodal, že tým výhru věnuje Martinu Kotoučkovi, jemuž se v den utkání narodil kluk.

Hostující gólman Aleš Kraus přiznal, že hostům chyběla útočná síla v podobě Neveďala, Žďánského a P. Kučery i kouč Devera. „Všichni podali podprůměrný výkon, za který jsme byli patřičně potrestáni. Domácí měli daleko větší odhodlání a šli si pevně za vítězstvím. Takový výkon se již nesmí opakovat,“ byl rezolutní Aleš Kraus.

Foto: Libušínské zklamání, Hředlím stačil jediný gól a jsou už druhé!

Jediná branka Denise Bechnera po patičce Adama Vitnera rozhodla o trochu nečekaném importu Hředel z Libušína. Hostující hráči se při odchodu do kabin dočkali od svých fanoušků pochvaly za tvrdě odmakané střetnutí, v němž Libušínu mnoho nedovolili. V tabulce jsou už druzí! A jestli domácí hráli doteď dobře, pak v sobotu se na jejich fotbal nedalo skoro koukat, což přiznal i trenér Jiří Veselý. „Bohužel jsme v úvodu nedali tisíciprocentní šanci Křenkem a pak se nám nedařilo, jakoby to ani nebyli kluci. Přesto si myslím, že jsme pár šancí měli a byl to spíš remízový zápas,“ řekl.

To hostující Jan Sklenář byl spokojenější. Mrzelo ho jen zranění stálice Slámy a neproměněná obrovská šance Čudy. Zato obranu chválil moc a klidně mohl i útočníky, A. Vitner s Bechnerem byli zase rozdíloví. „Po taktické stránce naprosto s přehledem zvládnuté utkání. Kromě superšance Křenka, která vznikla z odraženého balónu, se nám dařilo držet soupeře na uzdě. Náběhy rychlého Marouška jsme zvládali pokrýt a Fujdiara do hry také příliš nepustili. Když k tomu přidám vcelku solidní kontry, tak si troufám, říci, že ty tři body jsme si zasloužili více.

Po prohře doma s Tuchoměřicemi chtěl zabrat Braškov v Lubné a povedlo se, domácím bojovníkům nastřílel tři góly. Hosté přitom nechali v úvodu na lavičce osvědčenou kvalitu Kodriju, novopečeného taťku Štoncnera (k holčičce gratulujeme), Repaského či Korpu. Postupně je dostřídávali a získávali nad zápasem dokonalý dohled. Narůstalo také skóre, i když první dvě branky padly spíš díky důrazu. „První břichem, druhý zády,“ usmál se při komentu branek Urbana a Krovozy jeden z trenérů Daniel Míčka. Až třetí branka Stibora byla pěkná do odkryté brány. „Rozdíl mohl být i vyšší, ale 3:0 bereme. Někteří hráči netrénovali, tak jsme zkusili je dávat do hry postupně a tenhle tah se povedl,“ byl rád Míčka.

Domácí jsou zklamáni. Před zápasem sice dotáhli překvapivý přestup kanonýra Jakuba Číhaře z Roztok, ale ten se zatím neprosadil. Tým klesl na poslední místo…

Dostal se z něj Tatran Rakovník, který porazil Roztoky jasně 6:3. První výhra v sezoně byla nečekaně jednoduchá, rozhodnuto bylo už v poločase (5:1). „Bylo znát, že až na Hájka a Jelínka jsme byli kompletní a že třikrát týdně slušně trénujeme. Padaly hezké góly a některé akce pochválil i trenér Vašek Eck,“ povídal sekretář Tatranu David Svoboda.

Roztoky bez střelce Číhaře (údajně po něm chtěli v klubu víc tréninků, a tak odešel do Lubné) se hodně zlepšily po obrátce, kdy byly už lepší. Snížily, ale v 74. minutě ex-tatranský Makram zahodil penaltu, kterou mu Adam Beneš lapil. „To byl definitivní zlom, protože pak dal Dolák na 6:2 a hosté už jen snížili. Jsme rádi za kluky, že se to povedlo a konečně jsme vyhráli. Po bodech jsme totiž sahali už ve Lhotě,“ dodal David Svoboda.

Tahoun Volek spasil slánské béčko, Rakovníku nepomohla ani převaha v hledišti

Dál se vede Vranému, doma otočilo zápas se Mšecí a vyhrálo 2:1. Ale do poločasu moc šancí k vidění nebylo, byť obě mužstva nastřelila střelami zpoza vápna břevno. Ve druhé části zkušený Kostovčík fauloval ve vápně a Mšec kopala penaltu, kterou Jiří Kapek bezpečně proměnil. Pak začalo vranské dobývání svatyně brankáře Doubravy. Ten dlouho odolával, ale na vlastenec kamaráda Janouška po centru Kubíka už neměl nárok. Gól domácím pomohl, a protože měli ještě dost času, obrat dovršili. V 82. minutě prošel přízemní centr celým vápnem Mšece a Havlovec ho na zadní tyči trefil dokonale do šibenice!

„Soupeř si přijel pro bod a my se tomu přizpůsobili, což je chyba. Navíc jsme ho zbytečnou penaltou, kdy faulovaný hráč stál zády k bráně, posadili ještě víc na koně. Pomohl nám vlastňák, taková haluz, a pak už jsem věřil, že to kluci otočí,“ byl rád domácí trenér David Cimrman, nicméně mrzí ho, že mu opět vypadl zřejmě nadlouho jeden hráč, šikovný Pavel Nerad.

Po prohře v Zavidově se oklepala Hostouň, které výrazně pomohl veterán Marek a latinsko-americké posily z áčka Paulizzi a Contreras. Lhota zase poprvé nasadila po zranění Kudelu, ale chyběl Vlasatý. I tak dala dva góly podle některých hlasů velmi šikovnými mladíčky Štoncnerem a Čermákem. První byl dokonce na 0:1, ale Hostouň nenechala nikoho na pochybách a ještě před půlí předvedla výbornou osmiminutovku, během níž nastřílela tři branky. Za zmínku stojí ten Matěje Zíky, pro posilu ze Stochova to byl první zářez v zelenobílém. Hosté ve druhém poločase přežili pár tutovek Sokola a pak Čermák snížil, ale na obrat to pro Lhotu tentokrát nebylo a Feichtinger vše jistil pěknou ranou z dálky.

Lánům odjel brankář Javůrek na dovolenou, a tak musely přemluvit k návratu do brány čtyřiapadesátiletého veterána Petra Kuta. Populární „Míček“ už řemeslo zabalil před dvěma lety, ale v Tuchoměřicích pomohl. Brzy však inkasoval, to domácím pomohlo. Lány se držely, nicméně nedaly šance a nakonec inkasovaly ještě jednou. „Čekal jsem, že Tuchoměřice budou lepší, říkalo se to. Bod se tady uhrát dal, vzadu nejsou tak pevní, ale nám to tam teď nepadá,“ mrzelo Kuta.

Smál se i komunikaci s místními fanoušky, kteří se ex-ligistovi smáli za jeho krátké výkopy. „Hrál jsem v bolavými zády pod brufenem, fakt jsem to nemohl vykopnout ani na půlku. Takže si mě dobírali, já zase pak je, že dáme sázku, kdo dál. Mám tohle popichování rád, když to není přes čáru. Po zápase jsme si tam i sedli a dali pivko, byl jsem v Tuchoměřicích vůbec poprvé,“ říkal Kut a slíbil, že potrénuje a Lánům v případě potřeby ještě pomůže.

I. B třída skupina A

7. kolo (5. hrané): Tn Rakovník - Roztoky 6:3 (12., 17. a 42. Beneš, 7. a 80. Dolák, 40. Kučera - 5. Jirásek, 28. Makram, 86. z pen. Čermák), Švermov - Zavidov 3:0 (9. z pen. Vydra, 68. Végh, 84. Černý), Libušín - Hředle 0:1 (19. Bechner), Tuchoměřice - Lány 2:0 (5. Šahini, 65. Valášek), Hostouň B - Lhota 4:2 (29. Zíka, 31. vl. Danylych, 40. Paulizzi, 90+2. Feichtinger - 10. Štoncner, 76. Čermák), Lubná - Braškov 0:3 (27. Urban, 34. Krovoza, 83. Stibor), Vraný - Mšec 2:1 (62. vl. Janoušek, 82. Havlovec 48. z pen. Kapek)