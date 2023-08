„Poprvé v životě se mi stalo, že jsme se netěšil na zápas a skoro jsem na něj ani nechtěl jít. Sestava se mi bortila před očima,“ říkal nejzkušenější trenér z celé soutěže, lhotecký Petr Cais.

Vypadli šikula Čermák, zkušený Kala, na stoperu měl kouč takové potíže, že vytáhl z důchodu Tomáše Vlasatého. Jenže toho píchla včela a jako alergik nastoupit nemohl. A tak bránili mladíčci Štoncner, Slepička a pak Horáček a všechno zvládli perfektně.

Celá Lhota podala skvělý výkon, hráči leckdy hráli na hranici a někdy i za hranicí svých možností. Pomohl jim bleskový zásah Zahrádky, ale Ondrášek brzy vyrovnal. Jenže domácí už viděli, že to půjde, že favorit není tak silný, jak vypadá na papíře. Denys Danylych trefil hlavou druhý gól a jeho tým nesrazilo ani zbytečné vyrovnání v poslední minutě po Mertlíkově brejku.

Když po pauze mladíci Adam s Jedličkou vykombinovali hosty na kraji hřiště a předložili mazákovi Kudelovi, bylo to 3:2 a to už Doberáci odpověď nenašli. Stříška trefil sice břevno, ale kromě série rohů nic dalšího ultra nebezpečného Čechie nevymyslela. A hráči viděli, že ani v B třídě jim nikdo nedá nic jen tak.

„Já musím můj tým strašně moc pochválit, mnozí hráli opravdu na hranicí možností a končili úplně vyčerpaní. Rozhodly góly, kdypak my dáme hned tři,“ smál se nadšený Petr Cais, jehož tým ještě pracuje na posilách.

Zajímavostí byl start bývalých Lhoťáků v dresu Dobré. Zejména Robina Havlíčka, jenž ale kopal jen do půle. Po obrátce přišel ještě Vojtěch Křiváček, nadaný mladík, jenž Lhotě pomáhal v dorostu, teď je však zpět v Čechii. A svůj bývalý klub po vystřídání hodně zlobil.

Šalamoun Švermov za vrátka nepustil

Braškov už neprohrál ve Švermově jako loni, naopak po gólech posily Hudouska a Krovozy bere výhru 2:0. Je cenná, což uznal i hrající kouč Martin Šalamoun, podle mnohých jasně nejlepší hráč zápasu, který na stoperu nedovolil Švermovu prakticky nic a ještě čistými a přesnými nákopy neustále posílal smrtící míče za obranu. „Já bych s tou chválou nepřeháněl, ale zpevnit obranu jsme po ne moc povedených přípravách chtěli a povedlo se, Švermov prakticky na bránu nevystřelil,“ byl spokojený Martin Šalamoun.

Právě z nákopů jeho tým dvakrát udeřil. Rozhodčí na lajně párkrát pískl hostům ofsajd, ale při úniku Krovozy už k nelibosti Baníku nikoliv a mladý střelec skóroval.

Následně se podobně prosadila posila z Vinařic Hudousek. Paradoxně ho hlídal domácí Kotouček a tak proti hráli dva možná nejmenší borčíci okresu, kteří však chybějící centimetry nahrazují umem, rychlostí a šikovností.

Stav 0:2 už vydržel, a tak byl Martin Šalamoun navýsost spokojen. „Loni jsme tady hráli podobně, ale po dvou nepovedených útočných standardkách jsme inkasovali z brejků, na což jsme si chtěli tentokrát dát pozor. Celkově to byl dobrý zápas, tvrdý, ale oba celky chtěly hrát hlavně fotbal. Za to Švermovu děkuji, našim hráčů pak za výkon. Dařilo se zejména Hudouskovi, Krovozovi, Zábranskému či Šebestovi,“ dodal hrající kouč Braškova.

Libušínu vedení o dvě branky nestačilo

Libušín jel do Hředel citelně oslaben. V posledním jarním kole přišel o vyloučené opory Marouška a Křenka, navíc kvůli souběhu se Slaným, kde trénuje, nemohl jít do akce ani šéf obrany Veselý. Zprvu to nevadilo, protože mladý talent na hrotu útoku Chlumský dvakrát zaúřadoval po standardce a Baník po půl hodině hry vedl.

Jenže už do půle aktivní domácí stav otočili, když jim zahráli výborně tradičně oba hlavní útočné hroty Bechner a A. Vitner. Rozhodující trefu pak obstaral zkušený Sláma.

Po přestávce se hosté, za které po dlouhé době naskočil uzdravený Fujdiar, snažili aspoň o vyrovnání, šance měli zase hlavně ze standardních situací, ale už neuspěli. Domácí svoje nadějné akce také zahodili, ale vadit jim to nemuselo, mají první cenné body.

„Po slušné začátku jsme bohužel jak se již stává tradicí neuhlídali dvakrát standardní situaci a bylo zaděláno na průser,“ ulevil si ve svém hodnocení trenér Hředel Jan Sklenář, ale tým pochválil, že neztratil víru v obrat. „Libušínští začali mít veliká okna v obraně, která jsme dokázali potrestat a ještě do poločasu otočit v náš prospěch. Druhý poločas přinesl rozhodně více vzruchu než ten první. i když si myslím, že kvalitou šel o něco dolů. Cením si toho, že hráči i přes nepříznivý vývoj nesložili zbraně a dokázali otočit. Oproti přípravným zápasům byl náš výkon o sto procent lepší,“ byl rád Jan Sklenář.

Hostující Ondřej Špalek si ulevil: „Jsme pitomci. V klidu jsme vedli 2:0 a pak jsme bohužel přistoupili na soupeřovy fauly, provokace, diskuze. Nechali jsme se rozhodit a otočit je to,“ zlobil se Špalek, jehož tým také diskutoval s rozhodčími, což za Veselého vlády měli hráče zakázáno. „Šance na vyrovnáni jsme sice v druhé půli měli, hlavně ze standardek, ale nedali. Maroušek i Křenek a také Volf s druhým Portužákem chyběli, ale nejvíc asi vzadu Veselka. Jinak za mne to byl asi remízový zápas,“ dodal Ondřej Špalek.