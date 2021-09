V čele Fotbalové I. B třídy zůstali i po víkendu fotbalisté SK Slaný B, když zvládli derby v Klobukách. Ty v týdnu uvažovaly, že při nedostatku hráčů soutěž zabalí, ale tentokrát podaly proti zřejmě nejlepšímu celku soutěže bojovnýa dobrý výkon. Vítězům zase skvěle zastřílel mladý Matyáš Marek, autor hattricku.

I. B třída: Slaný - Velké Přítočno 5:0. Domácí (v oranžovém) potvrdili roli vysokého favorita. | Foto: Foto: Vladislav Lukáš

Těsně za Slaným se drží dvojice Hostouň B a Švermov. Od Hostouně se to čekalo a zvládla i derby na Braškově, kde to bylo vyrovnané až do příjezdu posil z áčka, které dohrálo zápas ČFL v 17:20. Jako první nastoupil na plac Leoš Gajdošík. Za minutu dal na 1:2 a pak stihl hattrick! Hostouň tak vyhrála 5:1 a Braškov s jediným bodem úpí u dna tabulky.