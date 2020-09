LODĚNICE - KLADNO B 4:3

V Hostouni vyrovnali z 1:4 na 4:4 a hned o týden později fotbalisté Loděnice šokovali béčko Kladna. To před týdnem rozhodlo duel s Rakovníkem v poslední minutě, ale teď poznalo opačný verdikt fotbalového pánaboha.

Kladenští v Loděnicích otáčeli stav z 0:2 (Říha, Neuberger) a v 87. minutě už šli do vedení 3:2 gólem Šimáčka. Přesto nemají ani bod! V 90. minutě nechali vyrovnat z trestného kopu Herejta a vzápětí brankář Kindl rozehrál na zkušeného Kalinu těžký míč, domácí ho získali a hosté faulovali Herejta: penalta! Tu proměnil Šolc a Kladno B tak poprvé v I. B třídě prohrálo.

BRAŠKOV - HOSTOUŇ B 2:5

Půlhodinka stačila hostům na získání rozhodujícího náskoku. „Nátlakovou hrou jsme přinutili soupeře k chybám, myslím, že domácí to hráli příliš vysoko a my jsme si balóny snadno prostrkávali skrz obranu,“ potěšilo zkušeného kouče hostů Miroslava Supáčka, jemuž dali svěřenci vysokou výhrou hezký dárek k narozeninám. První se trefil hlavou Viduna (13.), poté dvakrát unikl během čtyř minut mrštný levý záložník Kratochvíl a nájezdy suverénně proměnil. „Výkon do sestavy kola, ale už předtím dva brejky nevyužil,“ připomněl Supáček.



Nejhezčí byla branka Křížky zpoza vápna přímo do šibenice (29.). Poté hosté chybovali a Machuta se trefil na bližší tyč (38.). Druhá půle se víceméně dohrávala, nejprve Bureš přeloboval brankáře, účet uzavřel z penalty domácí kanonýr Jaroš. „Hostouň vyhrála zaslouženě, její mladý tým nás přehrál. Pro nás trošku srážka s realitou,“ uznal trenér Braškova. „Ale musím kluky pochválit, že zápas nezabalili a nakonec uhráli celkem solidní výsledek,“ doplnil.

SLANÝ B - VELKÉ PŘÍTOČNO 3:0

První porazil posledního, po celkem jednoznačném průběhu, ale hosté dlouho drželi nadějný stav. „Nehráli tak špatně, na to, že jsou bez bodu. Čekali jsme to jednodušší. Takové upachtěná výhra, možná jsme byli až příliš suverénní,“ vypozoroval šéf slánské lavičky Radim Vavroch, který pochválil Řeháka ve středu zálohy a na soupeřově straně bývalého Slaňáka Kubu na pozici stopera. „Ten to tam sbíral, asi měl proti nám motivaci,“ doplnil. Jedinou trefu první půle zajistil Peška hlavičkou po RK (32.). Po této brance podržel domácí při svém prvním startu po přechodu z dorostu brankář Průcha, likvidací sólového úniku Popelky. Na 2:0 zvýšil Beneš po lobu za obranu, pohotovém zpracování a ráně pod víko (69.). Vzápětí skóroval poprvé v mužské kategorii střídající dorostenec Lunger. „Jasná záležitost, ale škoda dvou neproměněných šancí z první části, mohlo to být jiné,“ zamrzelo trenéra hostů Petra Fímana.

LÁNY : KLOBUKY 1:3

Lány proti Klobukům také dobře začaly, Mušálek je poslal do vedení, ale další šance už tým neproměnil a hosté ukázali, v čem jsou lepší. Hlavně mají kanonýra Svobodu, zatímco Lánům ten jejich odešel do Doks (Balík). Svobodovi navíc gól na 1:1 ulehčila chybou domácí obrana.

Po přestávce musel do brány místo zraněného Kuta, do něhož hosté zajeli, mladší Javůrek. Toho prostřelil další klobucký střelec J. Vébr a pak ještě zkušený Říčka. Klobukům podle kouče Cafourka sedělo, že sudí pustil ostřejší zákroky.

LUBNÁ : VINAŘICE 4:1

Zápas začal pro hosty skvěle. Ve 3. minutě nestihl brankář Zemjanek vytěsnit centr ze strany na nabíhajícího Kořínka a zkušený vinařický tahoun pak zblízka neměl problém otevřít skóre zápasu.

Pro domácí taktiku držet se víc zpátky a spoléhat na smrtící brejky to nebylo ideální, ale naštěstí pro ně už v 8. minutě využil svou možnost Varyš a navázal tak na předešlá úspěšná gólová představení. Zelenočerní pak udělali ještě zásadnější krok k výhře, když se těsně před pauzou prosadil útočník Adam Trejbal, který těsně po obrátce ještě zvýšil.

Lubná pak už nezaváhala a brankáře Kohouta, který soupeře posílil v létě z Braškova, překonal ještě tvořivý záložník Bok. Vinařice po úvodní parádě v Klobukách trochu vyhasly.

JEDOMĚLICE : ZAVIDOV 2:4

Ne podle svých představ vstoupili fotbalisté Zavidova do nového ročníku I. B třídy, kde ovládali poslední sezoně celkem bez potíží. Prohry v Klobukách a doma se Slaným mužstvo znejistěly a čekal další střet s celkem ze Slánska. Opět hodně bojovaným a produkujícím přímočarý fotbal. I díky uzdravenému kanonýru Korčákovi Zavidov zápas zvládl. Kapitán Zavidova minule proti Slanému chyběl, ale uzdravil se a rozhodl zápas. Dal dvě branky a zařídil penaltu.

Neplynulá hra plná soubojů přinesla první šanci Sokolu, ale Kraus v bráně chybu Štillera napravil. „Pak už jsme hráli lépe, vynutili si několik standardek a po jedné z nich Korčák krásně trefil šibenici,“ popisoval první trefu kouč hostů Daniel Devera. Zvýšení mohlo přijít po další standardní situaci, kdy mířili do břevna Vitner a vzápětí Korčák.

Hosty tahle situace mrzela o to víc, že hned v úvodu druhého dějství přihrál Devera ml. špatně na Vitnera, domácí Milfait utekl do sóla a Krausovi nedal šanci – 1:1. Hosté však nezpanikařili. Po gólu sice Jedomělice spustily tlak, ale jejich euforii vzápětí ztlumil Korčák, který po pěkné akci Krejčího se Ždánským a centru Hanych vrátil vedení Zavidovu. Ten poté exceloval, Korčák zase utekl, obešel i gólmana a jeho střelu do prázdné zastavili domácí rukou. Penaltu sice brankář Rouček Hanychovi lapil, ale z dorážky už se hostující borec nemýlil. A po chvíli skóroval po akci Devery znovu (68.) „Zápas ale vyhraný nebyl. Domácí se nevzdali, snížili (Janda) a měli ještě pár dalších závarů. I se štěstím jsme se ubránili,“ uznal Daniel Devera. Jeho tým se podle něj musí nyní dostat zpět do tempa, které předváděl ještě loni na podzim. „Takové výhry jako ta v Jedomělicích nám pomohou psychicky a věřím, že pak půjdeme nahoru i herně,“ dodal spokojený zavidovský trenér.

Aleš MORAVEC