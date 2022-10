Vstup do zápasu měl Hřebeč dobrý. Ve 4. minutě vychytal Pařízka v tutovce skvěle brankář Drápela, pak se uvolnil v poslední době výborně hrající Podaný a jeho stříleny centr si srazil hráč Velimi Náděje do brány - 1:0. "To se bohužel ve fotbale stává. Bylo to vyústění našeho špatného začátku," mínil hostující trenér Radim Truksa.

Jeho Velim pak přitlačila, vytvořila si pár závarů a na druhé straně ale mohl zvýšit Podaný, jenže Drápela ho opět vychytal.

Krásný moment předvedl další ex-ligista v hřebečské sestavě Prosek, když po prováhané možnosti velimského Ramšáka prošel přes tři hráče a předložil Novákovi na penaltu. Zkušený hrajíc kouč uklidil míč o břevno do brány a Hřebeč vedla 2:0.

Ve druhé půli se hrálo do 70. minuty mezi vápny, pak ale předvedl Podaný skvělý slalom mezi protihráči, nicméně zase neproměnil. A Velim začala tlačit! Jednou domácí fantasticky podržel brankář Zajíček, když před ním byl úplně sám střelec Par excellence Jícha, pak ale nepohlídali křídelní akci Váchy a Kasal hlavou snížil na 2:1. Konec zápasu byl ale na dohled a Hřebeč už cennou výhru uhájila.

"Velim má dlouhodobě skvělé mužstvo, o to víc si vítězství vážíme. Cenné je i proto, že jsme hráli bez Lukiče a Jablonského, navíc musel střídat Pařízek. V sobotu dohráváme měsíc anglických týdnů a to je dobře, kluci už toho mají dost," byl rád manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

„Pro nás je to špatný výsledek,“ přiznal trenér Velimi Radim Truksa. Podle něj se moc pohledný fotbal nehrál. "Kontaktní branku jsme vstřelili až v nastaveném čase, to bylo bohužel pozdě,“ litoval Truksa. Dodal, že v poslední době se ze hry Velimi vytratila kombinační lehkost. "Navíc máme období, že to padá do naší brány. Musíme to zlomit v dalším utkání,“ dodal Radim Truksa..

Hřebeč - Velim 2:1 (2:0). Branky: 12. Náděje (vl.), 44. Novák - 90. Kasal. Rozhodčí: Jarolímek. Diváků: 50.