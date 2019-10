Jedenácté kolo krajského přeboru fotbalistů nebylo pro týmy z Kladenska špatné, bodovaly všechny tři. Největší radost mají ve Hřebči a také ve Lhotě

TJ SK Hřebeč - SK Lhota 4:3, KP, 12. 10. 2019 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

ROZSOUDÍ JE CENTRÁLNÍ MOZEK LIDSTVA?

Hřebeč vyhrála po výborném výkonu na horké půdě Kosmonos 4:3. Hodně vyhecovaný zápas (žluté karty 5:7) hosté dlouho ovládali, ale v závěru dvakrát inkasovali, což přililo olej do ohně. V komentáři domácích zaznělo pár invektiv na adresu Hřebečských, například na nepořádek v kabinách, kde hosté prý – doslovně: všude rozťapkali své překypující IQ. Domácí si rýpli také do zápisu o utkání, z něj prý vyplývá, že 6 z 11 hráčů neumí číst. Manažer Hřebče Štěpán Sádecký nad tím kroutil hlavou. „Občas se prostě stane, že prohrajete. A musíte se k tomu nějak postavit. Tohle mi přijde ubohé. Když se někdo otírá o inteligenci našich hráčů, z nichž má sedm z jedenácti vysokou, leccos to ukazuje. A co se týče IQ, jsem přesvědčen, že v testu IQ bychom domácí porazili daleko větším rozdílem,“ usmál se Sádecký.