Ještě nedávno klíčanský hlavní střelec Jiří Jeslínek bojoval pár kilometrů vedle svých kamarádů v dresu Kladna a možná i proto měli lepší start domácí. Výborné představení zahájil Jablonský nastřelenou tyčkou, ale pak hosté hru srovnali a začali být nebezpeční. Jenže udeřilo na druhé straně, když Jablonského centr poslal do sítě hlavou Melichar. "Docela často se nám stává, že ve chvíli, kdy nám to nejde, dáme gól," usmál se manažer Hřebče Štěpán Sádecký.

Oba týmy měly další šance, ale góly padaly až po přestávce. Při standardce byl faulován domácí Pařízek a Lukič z penalty zvýšil na 2:0. Jenže po chvíli se povedl Klíčanům brejk, Slánský je vrátil zpět do hry a jeho tým pak sahal i po vyrovnání.

Zdroj: Štěpán Sádecký

V té chvíli se nedechl k parádnímu sólu Jablonský, přehodil si míč z pravé na levou a obstřelil gólmana Fialu. Ani to ještě nebyl konec, protože hosté ještě jednou pěknou střelou do šibenice korigovali a znovu sahali po vyrovnání. Tomu zamezil Lukič po centru dalšího ex-ligisty Podaného a teprve pak měli domácí zápas v kapse. Lukič dal ještě tyčku a Jablonský završil báječný výkon pátou brankou po centru Faktora. "Konečně jsme dali po třech kolech dohromady sestavu, bylo to znát. Soupeř byl fotbalový, ale měli jsme větší vůli po vítězství," mínil Štěpán Sádecký.

SK Hřebeč - TJ Klíčany 5:2 (1:0). Branky: 27. Melichar, 50. a 74. Lukič, 62. a 90. Jablonský - 54. Slánský, 72. Pozníček. Rozhodčí: Suchý. Diváků: 100.