Zrovna na pozici kouče došlo ke změně hned v úvodu zimy. Jan Charvát už dál pokračovat nechtěl, od fotbalu potřeboval trochu vypnout. Vyměnila ho jiná velká postava Jedomělic, Martin Janda, další bývalý hráč Přední Kopaniny, odkud do Jedomělice hlavně zásluhou Roberta Nedvěda přišla řada kluků a společně klub dotáhli do A třídy.

Včas ale rozpoznali, že je třeba dobrovolně jít o soutěž níž, i tam mají ale teď problémy. Možná by neměli, ale v závěru přípravného zápasu s Hředlemi si natrhl lýtkový sval Petr Bakos, přitom právě on měl být rozdílovým hráčem. „A strašně se těšil, jak nám pomůže. Když se mu to stalo, normálně brečel, přitom je to tvrďák,“ litoval kamaráda Nedvěd.

To samé Dominik Horáček a Petr Kubenka, ti mají zraněná kolena a rovněž je čeká dlouhá pauza. Martin Drbota se zase zranil v zaměstnání, ani on nebude hrát. „Beznaděj,“ ulevil si Nedvěd s tím, že další hráče trápí covid. „Ve finále je to tak, že jsme postavili kádr pětadvaceti lidí, abychom jich měli opravdu dostatek, a nakonec i to bude málo.“

Aspoň že se vrátí Dan Sirůček ze Spartaku Příbram. Bydlí teď v Březnici, navíc do týmu Spartaku zapadl, hrál v základu a proti Libušínu dal o víkendu dokonce branku, ale dohoda s hráčem i mezi kluby zněla tak, že se na jaro vrátí do Jedo. „Ještěže jsem to udělal, bez Dana by nám bylo hodně ouvej. Ono je i takhle, ale bez něj už nevím, jestli bych měl sílu pokračovat,“ nezastírá Robert Nedvěd.

Toho trochu děsí i fakt, že řada jedomělických fotbalistů pracuje u policie, hasičů či ve vězeňské službě, kvůli službám tedy občas na zápas jednoduše nemohou. Pak nastupuje kombinatorika, tenhle matematický povinně ovládá každý z členů vedení "Jedo".

V závěru však Nedvěd přece jen trochu optimismu našel. Vlévají mu ho do žil mladí borci, jako jsou Zahradník, Jindra, Erba a další. „Mají chuť se zlepšovat, obrovskou sílu i rychlost. Jsou budoucností fotbalu v Jedomělicích,“ věří Robert Nedvěd, jehož tým vstoupí do B třídy sobotním derby se sousední Mšecí. A vzhledem k tomu, že v generálce nastřílela sedm branek kvalitní Pozdni a ještě na jejím hřišti, tuší Nedvěd hodně těžký mač.