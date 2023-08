„Vidím, že tamtamy fungují rychle, ale vaši informaci musím potvrdit. Romana Pavelce jsme odvolali, ale rozešli jsme se v dobrém. Necítím se sice dobře jako zabiják trenérů, ale viděl jsem, že mezi Pálím (Pavelcem) a Abrem (dalším trenérem Tomášem Abrhamem) to nefungovalo tak, jak by bylo potřeba. Navíc to nebylo dobré výsledkově, a protože nás čeká těžká série zápasů – Lhota, Velká Dobrá a Vraný – nechtěl jsem na nic čekat,“ vysvětlil Petr Kovář, proč tak rychlá změna.

Sám Roman Pavelec nebyl nadšený, ale věc vzal jak je: „Moc tomu nerozumím po dvou kolech, ale respektuji rozhodnutí klubu,“ napsal.

Okres: zvuková premiéra rozhodčího, oslava fotbalu u želvy i kročehlavský šok

Slavoj vstoupil do sezony plný odhodlání. Opět zajímavě posiloval, ale opět spíše v útoku, tady se zdá klub nepoučitelný. Bere výborné ofenzivní borce (naposledy Hudouska nebo M. Hrubého), ale zkušeného gólmana nemá a vše naložil na bedra sedmnáctiletého Jana Hrbáčka. Navíc jeden z nejlepších hráčů týmu, zmíněný hrající kouč Tomáš Abrham, kope stopera, což podle drtivé většiny odborníků rozhodně není jeho post.

„S brankářem víme, že jsme neudělali dobře. Mladičkého kluka jsme nehodili do vody, ale rovnou do moře a on si všechno moc bere. Proto se domlouváme se Švermovem na příchodu zkušeného Maria Kolumbiče, který by nám mohl pomoci. Uvidíme, jak dopadnou jednání,“ hlásí pokus Petr Kovář, jehož tým dostal za dva zápasy v soutěži deset branek a v tomhle ohledu se prostě musí zlepšit, jinak mu bude hrozit to nejhorší – rychlý návrat do okresu.

Smutné šestky. Pro Kladno B v minutách, pro Slavoj a Braškov gólově

Bude u nastartování klubu také nový trenér? Petr Kovář přiznává, že by chtěl, ale… „Není jednoduché k nám někoho sehnat. Proč? Jsme tak trochu mistři světa, všichni všechno dobře víme,“ sympaticky si uvědomuje Petr Kovář styl, který v žádném úspěšném mužstvu nemůže fungovat.

Najde personu, která Slavoj sjednotí a vyšle správným směrem, už do soboty? Zápas se Lhotou bude hodně důležitý a ani protivník nesedí s rukama v klíně.

Slavoj Kladno (ve žlutém) v obnovené premiéře v I. B třídě podlehl novému celku - Sokol Mšec/Nové Strašecí 3:4. Roman Pavelec už nyní už týmu není. Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika