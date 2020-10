Honzo, jak ve Strašecí hodnotíte těch osm kol? Dostali jste párkrát přes záda, ale také jste uhráli výhry s týmy kolem sebe. Nepočítáme-li nepovedený mač s Doksy…

Řekl jste to přesně. Možná bych ještě zmínil Klecany, kde jsme podobně jako s Doksy mohli něco uhrát. A pak by spokojenost byla větší. Nicméně těsné výhry s Chlumcem, Zdicemi a 3:0 v derby s Rakovníkem, to potěší. Co se týče výprasků, ten v Nelahozevsi beru už teď trochu jinak, když vidím, kolik uhráli bodů. My se tam navíc seznamovali s novou soutěží a moc se nám to nepovedlo.

Bylo tedy jarní rozhodnutí jít o soutěž níž dobré?

Jsme o tom přesvědčeni. Byl jsem se podívat na přeborovém zápase Lhota – Velim a viděl, že bychom měli problémy. Takhle jsme v soutěži, kde je hodně týmů na naší úrovni a pro naše mladé kluky je lepší, když občas vyhrávají – jejich sebevědomí jde nahoru.

Ale váš otec, který roky postrkoval Nové Strašecí nahoru a došel až do divize, má jiný názor, jeho jste dobrovolným sestupem otrávili. Už vám odpustil?

Zlobí se pořád a asi zlobit bude.

A o fotbale spolu mluvíte?

To ano, když se tedy potkáme.

Dobrá, půjdu jiným směrem a zeptám se na směr klubu, jakým se chce ubírat: buď čekat, až mladí získají víc zkušeností a vezmou na hrb část zodpovědnosti vás starších, nebo si pořídit nějaké posily?

Za mě bych dával přednost té práci s mladými, ale také si myslím, že tak dva hráči by přijít ještě mohli. Naposledy se nám povedl příchod Jirky Razíma z Rakovníka, to je pro nás hodně dobrý příchod.

Ale když se koukám, jak vám to střílí, tak by se kanonýr hodil. A strašecký Kaválek dal za osm kol šest branek, jenže v dresu konkurentů z Libušína. Nechcete ho zpátky?

(úsměv) On Martin ví, co by obnášelo hrát ve Strašecí a až bude chtít, tak se vrátí. Dveře bude mít kdykoliv otevřené.

Zřejmě narážíte na jeho podmínky, ale spousta hráčů občas změní dres. Vymění vzduch, dostane něco na přilepšenou. Proč jste nikdy nešel vy? Nebo máte nějakou kačku za trénování?

Rozhodně nikoho nesoudím, tak to ve fotbale chodí. Já to mám trochu jinak, fotbal dělám hlavně pro zábavu, mám ho prostě strašně rád. A co se týče toho trénování, to děláme ve Strašecí také zadarmo. Vyhovuje mi práce Honzy (Ducára), své si ke hře řeknou i další zkušení kluci jako můj brácha Lukáš nebo Martin Bláha. Myslím, že je to sice specifické, ale nám to funguje a jinak to ve Strašecí teď asi nejde.

Strašecká parta je někdy na hřišti až příliš útočná k rozhodčím, co vůbec říkáte kauze Berbr? Uleví se vám i českému fotbalu?

Abych pravdu řekl, nečekal jsem, že se tohle někdy stane, fakt ne. Co se týče nás, víme, že jsme někdy horké hlavy, ale ono to někdy opravdu bylo oprávněné. Já už na tom byl tak, že když jsem se byl podívat na fotbale ve Lhotě, tak mě rozhodčí Glogar, který několikrát pískal jasně proti nám, chtěl vyvést za to, že moje a kamarádova dcera běhají do hřiště, když se hra odvíjela sto metrů od nás. Myslím, že leckdo teď nemá úplně lehké spaní. Řeknu vám, že když jsem si u vás v Deníku přečetl třeba rozhovor s Jiřím Kabylem, jak on nic, tak jsem se docela bavil. Snad to teď bude ve fotbale lepší.