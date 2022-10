Jenže co všechno krizi předcházelo, když léto nasvědčovalo spíše tomu, že by Bubáci mohli dát dohromady slušný celek a sezonu, kdy nebude sestupovat tolik mužstev, si mohou užít lépe než minulou?

Původně to vše vypadalo docela růžově. Klub se posílil o ex-divizní borce Šrédla či Čecha, jenže zároveň ztratil jednu z vůdčích postav Jána Ducára. Zdá se, že absence vojáka z povolání, který aktuálně slouží naší zemi v jiné části Evropy, je větší, než si byl kdokoliv ochotný připustit.

„Já si to nemyslím. S Ducym jsem zrovna teď volal a i on ví, že když prohrajete osm nula, nepomůže vám ani skvělý hráč. Je ale pravda, že v některých zápasech by nám asi pomohl, třeba v prvním kole s Kralupy, nebo doma se Slaným, kde jsme v posledních minutách ztratili vedení 2:0. Kdyby tam Ducy byl, neztratili bychom ho. Jeho schopnost dát gól třeba z trestňáku pomůže každému týmu, nicméně trvám na tom, že jsme to mohli zvládnout i bez líp,“ je přesvědčen Mrázek, podobně jako Ducár velký klubový srdcař.

Jenže i proto skončil, přeskakoval totiž od jednoho ke druhému a to nedělalo dobrotu. „Vedení chtělo, abych hrál i trénoval, což prostě nejde. Když k tomu připočtete, že víc než trenér jste přemlouvač hráčů, aby přišli na zápas, také to nepomůže. Do toho přišly velké personální problémy, protože nám vypadli všichni stopeři. Trégr se zranil v přípravě na šest týdnů, Ducár odjel, ve třetím kole se nechal na šest týdnů vyloučit i útočník Svoboda. To vše jsou důležití hráči,“ vypočítává všechny maléry Mrázek, jehož už poté fotbal ani netěšil. „Já ani pořádně nespal, pořád jsem se budil a lekal se, že mi někdo píše, že nemůže na zápas. Což nedělalo dobrotu ani doma, protože jsem nebyl v pohodě a manželce se to nelíbilo, a ani nemohlo líbit. Kdyby jí aspoň člověk třeba přinesl z fotbalu nějakou korunu, ale my ve Strašecí děláme fotbal zadarmo, protože máme klub rádi,“ vysvětluje otevřeně.

Teď je rád, že se kormidla ujal Radim Suchánek. Bývalý výborný druholigový hráč a později úspěšný kouč, který už trénuje více než čtyřicet roků. „Za mne je to dobrá volba, hned první trénink to naznačil. Kluci měli najednou obrovskou chuť makat. Za nás to bylo také dobré, jenže poslední týdny už to upadalo. Pan Suchánek je navíc starší, což podle mě tým potřeboval, já přece jen s klukama hrál a beru je jako kamarády. On má i velké plus v tom, že to umí pořádně vybláznit, což teď prostě potřebujeme,“ bere nového kouče (který už ve Strašecí působil) Jan Mrázek.

Zda bude sám hrát, to nechá na novém trenérovi, navíc není zdravotně úplně v pořádku. U fotbalu ve Strašecí však Mrázek zůstane tak jako tak, pomůže ve vedení klubu předsedovi Martinu Hrbkovi. „Řešit věci kolem fotbalu je také nutné a na Martina toho bylo dost. Máme nějakou vizi, jak se strašeckým fotbalem dál, ale zatím si podrobnosti nechám pro sebe. Každopádně v klubu určitě zůstanu,“ dodává srdcař Jan Mrázek.

Suchánek zase mění Mrázka

Radim Suchánek už fotbalisty SK Rakovník nepovede.Zdroj: Antonín VydraNový kouč Nového Strašecí Radim Suchánek trénuje fotbalové kluby už více než 40 let. Většinu času spojil s SK Rakovníkem, kde v aktivní kariéře hrál 2. ligu, v roli trenéra dlouho vedl třetí ligu.

Ve své kariéře zažil pět postupů v různých klubech.

Naposledy figuroval v Sokolu Mšec, kam přišel v létě pomoci chmelařům B třídou. Při nabídce sousedního Nového Strašecí neváhal, už zde v minulosti dvakrát působil, nejdřív na začátku století a pak od roku 2013.

Tehdy se vždy střídal s Miloslavem Mrázkem, nyní vyměnil na střídačce jeho syna Jana.