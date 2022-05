Domácí byli na zápas dobře nachystáni, lépe než protivník. Hned první dvě akce přetavili v góly zásluhou dobře naladěného Jaroše. Nejprve Brnovják z autu našel Tótha a jeho přihrávku protlačil Jaroš do sítě. Následně se nejlépe orientoval v závaru na zadní tyči.

Ale jakoby se pak Tuchlovice až moc spokojily s náskokem. Hosty sice dobrou obranou do mnoha vážnějších šancí nepouštěli, ale sami už také neskórovali, když řadu nadějných akcí pokazili. „Je to škoda, protože jsme se museli bát až do konce, jestli tam soupeři nic nespadne. S úctou k protivníkovi, měli jsme vyhrát vyšším rozdílem,“ řekl trenér Tuchlovice Miroslav Supáček.

Cennou výhru ale jeho svěřenci mají a v tabulce drží šesté místo, které na záchranu stačit bude. „Těší nás body, nula vzadu, hra by však v některých fázích měla být lepší. Bude to boj do konce, nikdo nechce prohrávat,“ naznačil ještě Supáček, že dál hrozí pád osmi celků a záchrana zdaleka není jistá.

Tuchlovice – Český Brod B 2:0 (2:0). Branky: 1. a 5. Jaroš. Rozhodčí: Chládek. Diváků: 220.