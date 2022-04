Rozhodčí Stumpf měl velké problémy před týdnem v Libušíně, zato ve Lhotě žádný. Nedal dokonce ani jednu kartu, v tom se jindy vyhrocené derby ostře vymykalo zvykům. „Může to být i tím, že máme dost nových kluků z Prahy a ti už derby neberou tak, jako jejich předchůdci. Ale zase je dobře, že se to nějak nepokopalo,“ říkal domácí trenér Tomáš Vincenc.

Rozhodl už zmíněný Jaroš, jemuž se už ve 20. minutě povedla parádní akce, kdy mu dvakrát obránci spolkli fintu, pak si míč zasekl a zamířil dokonale. Paradoxně do sítě klubu, kde to v minulosti zkoušel také, ale nasazovali ho spíš do obrany

Opačně to má Matyáš Kudela. Ten po letech doma ve Strašecí přešel do Tuchlovic a až pak se dostal do Lhoty, kde pomáhá už mnoho let. Nastoupil vůbec poprvé na jaře od začátku, ale gól tentokrát vyhlášený kanonýr nedal.

Jeho Lhota se z ojedinělé standardky sice propracovala ve druhém poločase k jedné nastřelené tyčce, kterou trefil hlavou Danylych, ale víc se jí toho nepovedlo. A tak slavily Tuchlovice, za které hrál poprvé po trestu záložník Kedroň a šanci dostal také šutér Procházka, který na góly z B týmu však v pátek nenavázal.

Chyba po rohu přišla draho, teď ale Hřebeč vyhlíží pohár

„Velkopáteční derby jsme zvládli po individuální akci Jaroše. Měli jsme místy převahu, neproměnili nějaké pološance a domácí pak mohli vyrovnat. My pak nedotáhli pár brejků, koncovka nás trápí. Domácí bojovali, nicméně na body to bylo málo,“ konstatoval trenér vítězných Tuchlovic Miroslav Supáček, jehož mužstvo je šesté a takhle dobrou sezonu ještě v přeboru nehrálo.

Tomáš Vincenc byl hodně skleslý, pro mladého začínajícího trenéra je série porážek krutá a myslí na ni, kudy chodí. „Rád bych to z hlavy aspoň na svátky vytěsnil, ale nejde to. Hrozně nás trápí finálová fáze našich akcí, nejsme si schopni přihrát do kloudné šance. Přitom Tuchlovice nás nijak nepřehrávaly, o to větší škoda je, že po jedné chybě prohrajeme. Navíc nám těsně před zápasem vypadl Honza Zíka, jemuž se zablokovala záda a musela pro něj přijet sanitka, protože se nemohl hnout. Už jsem s ním však mluvil a měl by být naštěstí v pořádku. Aspoň jedno pozitivum,“ ulevil si Tomáš Vincent a bojovně dodal, že za týden ve Hvozdnici, byť to tam nebude jednoduché, Lhota zase zabojuje a pokusí se zlou sérii zlomit.

Lhota – Tuchlovice 0:1 (0:1). Branky: 20. Jaroš. Rozhodčí: Stumpf. Diváků: 100.