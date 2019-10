JEDOMĚLICE – VELKÉ PŘÍTOČNO 6:0

Po letním posílení málokdo čekal, že Jedo zvítězí až v pátém kole. Přítočno jim tentokrát nebylo soupeřem. „Vůbec není co hodnotit, poločasový rozdíl byl spíš dílem štěstí. Nepředvedli jsme vůbec nic,“ nevesele shrnul děj trenér hostů Petr Fíman.

Góly první půle padly ze vzduchu, Bakos po vybojování míče přesně našel hlavu Milfaita (17.), po několika neproměněných příležitostech před přestávkou zvýšil Bakos, opět hlavou. Po hodině hry přidal Radošínský třetí trefu a čtvrtou připravil do prázdné pro střídajícího Vicence. Ten uspěl během sedmi minut na trávníku dvakrát (73.,75.) a neměl prý daleko k hattricku. Účet podtrhl kapitán Nedvěd.



„Udělali jsme pár změn v rozestavení a snažili se zlepšit přístup. Hlavně jsme chtěli se být trpěliví, protože nám doposud vázla koncovka, a věřili, že soupeře přehrajeme fyzicky,“ sdělil domácí lodivod Jan Charvát. S tím, že změny pomohly výbornému výkonu středu obrany i středu záložní řady.

SLANÝ B – UNHOŠŤ 4:3

V hodně silném složení nastoupili domácí, jména jako Hořejší, Zelenka, Trnka a další budí respekt. Dlouho to také vypadalo na poměrně klidnou záležitost, když na první gól Hořejšího odpověděl vyrovnáním Vicherek, jenže pak Onu-Nsii v první velké šanci selhal a místo toho Slaný uteklo do půle díky trefám Žahoura a Beneše na 3:1.



„Nemilosrdně trestali naše chyby v rozehrávce,“ uznal šéf Unhoště Martin Šimáček, jehož tým předvedl ještě jednu chybu, kterou v 50. minutě ztrestal Novotný, ale konec zdaleka nebyl.

Unhošťáci hráli asi nejlepší zápas sezony, skvěle je dirigoval Bartoš, Onu-Nsii měl obrovskou chuť. Trefil břevno, zkazil další šanci, ale pak už skóroval a chvíli po něm Čečetkovu ránu tečoval do vlastní brány Danda (59.).

„Od té chvíle nás už hosté nepustili za půlku, po odchodu Trnky do práce jsme vůbec neměli střed hřiště. Ale zase všichni výborně bránili a vítězství uhájili, byť tomu asi slušela spíš remíza,“ mínil trenér Slaného Radim Vavroch a Unhošť za její hru pochválil.

Martin Šimáček také chválil oba týmy. „Ve složení v jakém domácí byli, to byl na současnou B třídu nadstandardní zápas a naši kluci k tomu přispěli. O gól ale domácí lepší byli,“ dodal.

BRAŠKOV – LÁNY 1:2

Po nečekané porážce v Přítočně chtěl Braškov už v plném složení zabrat doma proti Lánům, ale zápas se mu nepovedl. Vše naznačila už první promarněná tutovka, když tři hráči sami před gólmanem nebyli schopni dostat míč do kasy. V 11. minutě se to sice povedlo střelci Jarošovi po úniku a kličce brankáři, ale to bylo ze strany Braškova vše…

Místo toho jeho obrana nepohlídala ve skvělé formě hrajícího Balíka a ten vyrovnal. Hned v první minutě druhého poločasu se rozhodlo. Dlouhý nákop hostů skončil v autu, ten Lánští hodili a míč neskutečně prošel až k volnému Matějkovi, který nezaváhal.



„Pak už to Lány zavřely a my nebyli schopní si s tím poradit. Neposlouchal nás míč, vázla souhra, prostě nám zápas nesedl,“ mrzelo trenéra Dana Míčku, který ze dvou kol čekal šest bodů a nemá ani jeden. „Hodíme to za hlavy, před námi jsou silné Jedomělice,“ chystá se na boj.

Aleš MORAVEC, Rudolf MUZIKA