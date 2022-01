Charváta, Jandu a Nedvěda spojuje společná úspěšná minulost. Hrávali za SK Kladno, ale hlavní vzpomínky mají na působení v přední Kopanině, která s nimi sbírala úspěchy a postupy až do divize. Když kluci přišli do let, vrátil se Robert Nedvěd domů do Jedomělic a s ním i řada spolubojovníků z Kopaniny – mezi nimi i Charvát s Jandou. Tohle trio bylo vždycky perfektním základem a s nimi došel Sokol až k neuvěřitelnému postupu do I. A třídy a jejímu udržení.