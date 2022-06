"Ale bylo to upachtěné," přiznal trenér Braškova Daniel Míčka, jehož tým pustil v úvodu do šance zkušeného Mrštinu a ten překonal navrátilce do sestavy Zlatu. Veterán v bráně Braškova pak ale ukázal svou kvalitu a do konce zápasu už gól nepustil. Překonat ho mohl rychlý Zahradník, ale po pěkném slalomu zakončoval slabší levačkou a Zlata chytil.

Místo toho naskočil do zaparkovaného autobusu Jedomělic odvážný Hoda, rychle si štípl lístek a pak zakončil - 1:1.

Emoce přinesl rozhodující gólový moment ve druhé části. Jedomělice uhájily standardku, Bakos si při vyvážení předklopl míč a pak přepadl přes nohu Brodského. Rozhodčí Garaja ale nezapískal faul a Kodrija merunu poslal do sítě. "Za mě jasný faul na Bakose, rozhodčí to bohužel posoudil jinak," byl mrzutý trenér hostů Martin Janda.

OBRAZEM: Radost dětí a pak góly. Hřebeč si sobotu parádně užila

Hosté ještě měli dost času se zápasem něco udělat, i když bod by pro ně moc neřešil a spíš potřebovali všechny tři. Přežili pár brejků do otevřené obrany a nakonec aspoň remízu ukopat mohli. v úplném závěru totiž Bakos dostal míč na malé vápno, byl úplně sám, ale Zlata si na něj mazácky počkal a vychytal ho. "Pepova obrovská zkušenost tady byla jasně vidět," děkoval svému gólmanovi Dan Míčka, jenž byl rád za tři body, ale výkon ho neoslnil. "Když to porovnám s tím, co jsme hráli se Slaným, byl to velký rozdíl. Možná jsme se až moc přizpůsobujeme kvalitě protivníka," dodal.

Martin Janda byl smutný a důvod prohry viděl v tom, že mužstvu vždycky chybí nějaký střípek, aby mozaiku zarámovalo do bodového obrázku. "Vsadili jsme na pevnou obranu, což celkem vycházelo. Pak bohužel přišel ten druhý gól, který asi neměl platit. Přesto jsme mohli vyrovnat, jenže nedáme ani tak velkou šanci, jakou měl Baky. Bohužel Zlaťák tam ukázal svou kvalitu," říkal Janda s dovětkem, že Jedomělice ještě zabojují.