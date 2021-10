Jedomělice byly na zápas nachystány lépe. Už ve 2. minutě dělal brankář Zlata psí kusy, ale třetí dorážku Mrštiny nemohl mít – 1:0. Přes pauzou zase ukázal Zlatovi rychlost ex-strašecký Erba. Zaskočil ho tak, že mu propíchl merunu mezi rukama a Jedo vedly 2:0!

Kdyby domácí po přestávce proměnili šance na 3:0, asi by tým, který spolu s asistentem Bachem pomáhal jako konzultant koučovat bývalý trenér Jaroslav Želina, neměl už šanci. Jenže Zlata svou chybku z první části odčinil, něco poslali domácí mimo tyče. Naopak Krovoza snížil a pak domácí začali vršit fauly a sudí Laštovička tasil červené kartony. Po druhém žlutém musel do kabiny vyloučený Erba (62.) a za dojetí do gólmana Zlaty i Drbota (71.). V devíti se Sokol neubránil. Braškovská posila z béčka Urban brzy vyrovnal na 2:2 a nakonec se znovu prosadil Krovoza. Všechny tři branky Braškova tak dali bývalí hráči Sparty Kladno…

„Když Braškov sleduji, má perfektní tým, ale schází mu dvacet gólů, které nastřílel za sezonu Jaroš. V tomhle zápase ale hráči ukázali, že na to mají a že budou lepší. Pomohly nám fauly soupeře,“ uznal braškovský konzultant Jaroslav Želina.

Domácí záložník Robert Nedvěd byl hodně zklamán. Jedomělice podobně jako Braškov mají dobrý tým, ale úplně poztrácely už tolik bodů, že je z toho bolí hlava. „Tohle bylo fakt zbytečné, Braškov působil odevzdaně a my měli zápas totálně pod kontrolou. Jenže nedáme obrovské šance, do toho frustrovaný hráč vletí do gólmana, vše se nabaluje. Není mi z toho dobře,“ hodně mrzutě hodnotila duel opora Jedo, která navíc nastupuje do zápasů se sebezapřením.