Slánská část I. B třídy měla ještě sledovanější tahák, než byl sobotní Kladno B – Hostouň B. Na derby Slaný B – Jedomělice dorazilo ke třem stovkám diváků! Lídr tabulky ze Slaného sice vyhrál podle předpokladů 3:2, ale měl i kus štěstí, protože oslabený protivník předvedl neskutečný výkon a jen několik ran osudu ho srazilo na kolena.

Archivní snímek: Jedomělice - Slaný B 2:1. | Foto: Vladislav Lukáš

Co se všechno Jedomělicím přihodilo? Do brány musel trenér Jan Charvát, ten nikdy nechytal. Tomáš Rouček musel pracovně do Dukovan a vrátit se nestihl. Někdejší megatalent Dragoun pak v úvodu zahodil sólo a k tomu stihl do 40. minuty dvě žluté, takže dostal červenou. To už byl stav 1:1, když nejprve Charvát zasáhl (podle něj mimo vápno) útočníka a Slaný kopalo první penaltu – Volgner nezaváhal. Ovšem poměr záhy vyrovnal po pěkné akci šikovný Zahradník.