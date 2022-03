Kdo viděl loni West Ham na Tottenhamu, tak tohle se tomu dost podobalo. Kladivářům tehdy stačilo posledních deset minut na srovnání na 3:3 a Lanziniho poslední granát byl vážně výstavní. To samé na poli u Jedomělic předvedl zdejší tahoun Robert Nedvěd. Po narážečce se Zahradníkem napřáhl v 90. minutě a nádherně merunu napasoval pod břevno. „To se povede tak jednou za deset let. Tedy mně,“ smál se autor šťastné trefy a vůbec důležitá postava celého obratu.

Ale zpět na začátek duelu. Ten totiž patřil jasně hostům ze Mšece. Ne že by domácí squadru válcovali, ale co si v první půlce vytvořili, to také s přehledem uklidili na místo určení. Dvakrát přesně cílil Jan Ploch a před pauzou přidal pojistku František Machovský. Ploch, který vynechal zimní přípravu, nejdřív zakončil akci Machovského a pak se blýskl nádherným lobem. Čahoun v domácí kase Pospíšil se červenal i při třetí brance, na kterou centroval z rohu Říčka (posila z Klobuk last minute) a Machovský zakončil.

„Jenže jsme si byli moc jistí, že se nemůže nic stát,“ ulevil si kapitán hostů Ondřej Zázvorka.

Naopak Robert Nedvěd pochválil nového trenéra Martina Jandu, že jako snad jediný o přestávku věřil, že domácí ještě mohou se zápasem něco udělat.

Za 11 minut 3:0. Zavidov se z toho ve Slaném už nevyhrabal

Dlouho se nezdálo, že by se něco mohlo stát, zvlášť když mladý rozhodčí Kabourek neodpískal podle mnohých jasnou penaltu na Mrštinu. Pak už na hřišti prýštily emoce, zvlášť když Kabourek v 74. minutě vybral jako penaltový jiný zákrok – na Nedvěda. Podle hostů nesmyslně, ale… „I známí mi říkali, že to jako faul vážně nevypadalo, ale já mám nakopnutý kotník, ten faulující hráč si toho musí být vědom,“ hájil se Nedvěd.

Kabourkovi museli trochu vypomoci zkušenější kolegové z lajn, ale před zraky delegáta – prvoligového arbitra Petra Fraňka, to neměl snadné až do konce.

Možná by měl, kdyby hosté náskok udrželi, ale to se jim nepovedlo. Nedvěd už byl rozjetý, vysunul do uličky Mrštinu a ten snížil podruhé. A o Nedvědově gólové tečce už řeč byla.

„Toho bodu si ceníme, nejvíc patří trenérovi Martinu Jandovi, který nepřestal věřit a vyšlo mu i střídání. Pro zbytek sezony je to však velké varování, hlavně ta první půle. Vzadu jsme měli nadstandardní borce Erbu, Sirůčka či Knotka a stejně dostaneme tři góly za poločas,“ kroutil hlavou Robert Nedvěd.

Ondřej Zázvorka mínil, že jeho týmu došly v závěru síly. „V zimě jsme toho moc nenatrénovali, to se projevilo. Škoda, protože v první půlce jsme hráli dobře. Pak jsme se moc spoléhali na dlouhé míče a útočníci už nemohli. Už proto se na nás začaly valit útoky a neustáli jsme to,“ mrzelo mšeckého kapitána.

Jedomělice – Mšec 3:3 (0:3). Branky: 74. a 90. Nedvěd (první z PK), 82. Mrština - 9. a 36. Ploch, 44. Machovský. Rozhodčí: Kabourek. Diváků: 100.