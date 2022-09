Kladenští mladíci chtěli nachytat pro změnu hodně zkušený tým Vestce, kde kopou opravdu mazáci jako Víšek, Vidlička, Kalod, bratři Ježdíkové nebo čerstvě ex-kladenský Říha. Zkušenost byla nakonec víc než mládí. Už do půle mohli hosté skórovat, ale Kalod trefil jenom tyčku brány, kterou poprvé od zranění v letním poháru v Rokycanech hájil mladý Cimrman.

Ve druhé půli už se hosté prosadili. Po centru sice mířili do břevna, ale Jiří Ježdík stál na správném místě a dorazil do sítě.

Domácí se pak na unhošťském hřišti snažili aspoň vyrovnat, ale nepovedlo se. A když už po centru Jančího Pospíšil skóroval, rozhodčí branku neuznali kvůli ofsajdu Šnobla. „Ten na přední tyči vadil brankáři, a v ofsajdu byl, takže to asi neuznali správně,“ uznal trenér Kladna Tomáš Abrham, podle něhož slavila úspěch hlavně zkušenost hostů. „A také to, že aktuálně nemá celý klub střelce, gólů dává béčko, ale i A tým strašně málo,“ pojmenoval základní problém současného SK.

A ještě perlička, kladenský Petr Ježdík si chtěl hodně zahrát proti bráchům Jiřímu a Václavovi, ale nešlo to, dopoledne absolvoval v dresu áčka Kladna celé utkání proti Lounům.

Velká Dobrá se vrátila naštvaná z Kosoře, kde do 77. minuty hrála 1:1 (Zelenka vyrovnával po úvodní trefě Slunéčka), ale pak proti ní berounský rozhodčí Palek nařídil dva pokutové kopy a domácí hvězda Milan Černý oba proměnil. Zejména s jedním hosté nesouhlasili, ale platné jim to nic nebylo. Mertlík ještě snížil, ale to už bylo pozdě, v 94. minutě.