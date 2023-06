První už ve 2. minutě, právě ten naladil jeho tým na správnou notu. Pak měli sice dvě šance hosté, ale brankář Skalák nepustil a naopak zaúřadoval Cabejšek a bylo to 2:0.

Před pauzou se Horky zaslouženě dostaly zpátky do hry, když využily drobného zaváhání v defenzivě Tuchlovic a po trestňáku Wise snížil.

Druhý poločas se pak hrál ve velkém tempu nahoru dolů. Hosté měli další dvě velké šance, ale zase nedali. Domácí pro ziměnu kazili nadějné brejky, nicméně v 70. min. Sedláček akrobaticky dal na 3:1 a Horky rezignovaly. "Po plejádě našich zahozených šancí se trefil v poslední minutě dorostenec Jonáš Hořejší a byla to jeho první trefa za A tým, takže mu gratuluji. Výhrou jsme se zachránili a můžeme hrát o co nejvyšší příčky. Je to bláznivá soutěž," usmál se Miroslav Supáček.

Tuchlovice - Horky 4:1 (2:0). Branky: 2. a 70. Sedláček, 30. Cabejšek, 90. Hořejší - 41. Wise. Rozhodčí: Remenec. Diváků: 100.