Oba celky dělily před zápasem jen dva body, o to byl důležitější. Domácím se zejména v koncovce dařil zápas lépe než protivníkovi, který ve finálové fázi svých akcí selhával. Jako první se prosadil po půlhodině hry Duchoň, jemuž servíroval ve formě hrající play maker Sedláček. Kdysi opora Hřebče trochu ztratila glanc v trápící se Lhotě, ale po příchodu do Tuchlovic odchovanec Rumburka, jenž v mládí kopal za dorosty Teplic nebo Dukly a říká se mu po Lavi podle hrdiny filmu Vyšehrad, zase hraje výborně.

Pohodu potvrdil po přestávce, kdy rychle zvýšil po hezké kombinační akci na 2:0. "Věděli jsme, že soupeře trápí vstupy do poločasů, tak jsme se na to připravili a vyšlo to," těšilo kouče Tuchlovic Miroslava Supáčka.

Skóre uzavřel v 78. minutě Brnovják, jenž využil nedůrazu obrany soupeře a rovněž potvrdil, že končí podzimní část ve velmi dobré střelecké formě. Hosté snížili až v úplném závěru, kdy brankáře Skaláka připravil o čisté konto Marek.

"Sparta hrála běhavý fotbal, ale v posledních dvaceti metrech se neprosazovala. Naopak my jsme byli ve vápnech důraznější. Hráče chválím za dobrou organizaci hry, trpělivost a dobrou koncovku. Jen tak dál," usmál se Miroslav Supáček…

Tuchlovice - Kutná Hora 3:1 (1:0). Branky: 39. Duchoň, 47. Sedláček, 77. Brnovják - 89. Marek. Rozhodčí: Vlk. Diváků: 100.