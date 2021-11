Už první půle hodně napověděla, jak zápas dopadne. Domácí bez opory Podaného zahodili tři šance a sami pustili hosty do vedení z pokutového kopu. Těsně před pauzou se hostujícího Hromádkovi povedla životní rána z pětadvaceti metrů a domácím bylo ouvej, hlavně když v pauze museli ze zdravotních důvodů odstoupit Pařízek s Janíkem.

Jedna z hlavních opor týmu Novák šel ze stopera do útoku, ale hned z prvního brejku po pauze hosté dali na 3:0 Tomancem a chvíli na to Hromádka ukázal, že první nádherný gól nebyl náhodný, protože přidal ještě jednu parádu přímo do šibenice. Když následně Hřebeč zahodila dvě tutovky a Baranec dostal červenou kartu (s vyhozeným ramenem ho odvezla záchranka do nemocnice), tak se jeho tým sesypal a inkasoval ještě dvě branky. „Po šesti vyhraných zápasech jsme padli, nicméně proti nám hrálo na poměry krajského přeboru fakt dobré mužstvo a hlavně z prvních tří střel byly všechno góly. Bary má naštěstí rameno zpět a nám příští týden snad budou hrát hráči, co nehráli dnes. Ale bude to těžké,“ je si vědom Štěpán Sádecký, jehož tým opět doma přivítá Poděbrady.

Ty jsou také rozjeté, doma sebraly body silnému Poříčí (3:3).