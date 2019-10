Balík už u svého bývalého kouče z Tuchlovic Miroslava Supáčka sondoval, kdo je Antonín Michalec. Ten ho uklidnil, v následujícím kole prý bude odchovanec Kročehlav, který ale hrával i na letenské Spartě, pobývat na dovolené.

HOSTOUŇ B – VINAŘICE 9:1

Vinařice byly nuceny postavit čtyři dorostence s dopoledním zápasem v nohách a to nemohlo proti Hostouni skončit dobře. „Vraždění neviňátek. My jsme hráli blbě, ale dobře pískal rozhodčí,“ našel si na zápase kromě výkonu dorostence Cikánka, autora jediné trefy hostů (45.), něco pozitivního vedoucí Vinařic Lubomír Sládek. Michalec (na snímku v zeleném) po čtyřgólovém představení v Lubné tentokrát nasázel za 57 minut na hřišti branek pět, a to ještě po velmi rychlých úvodních gólech (3.,7.) odmítl zahrávat penaltu (19.), aby se vyhnul placení za čistý hattrick.





Domácí kapitán Slanina přidal tři fíky. „Hosté nám nemohli s touhle sestavou konkurovat, je znát, že trénujeme třikrát týdně. Mohlo to být i víc, ale v závěru jsme vymýšleli zakončení, při kterém zůstával rozum stát,“ nalezl drobnou vadu na kráse trenér Hostouně Miroslav Supáček.

Hostouň kopala dvě penalty, tu první poslal Viduna na letiště, možná i kousek za něj… Uspěl jen Slanina.

LÁNY – SLANÝ 5:2

Slánské béčko po třech výhrách tvrdě narazilo v Lánech, kde sice vedlo trefou Žahoura, ale do půle vyrovnal Reichl a ve druhé části dominoval kanonýr Balík. „Vůbec jsme ho nestíhali, porazil nás sám,“ uznal jeden z koučů Slaného Radek Šaroch. Balík stihl čistý hattrick za pouhých 24 minut, pak ještě padlo po gólu na obou stranách. A Lány slavily výhru 5:2.

KLOBUKY – RUDNÁ 1:2 PK

Rozjeté Klobuky myslely na čtvrtou výhru v řadě, ale bez přesně seřízené koncovky je to složité pro každého. Z úvodního velkého náporu vytěžily jen jediný gól Čížka ml. a potom se hra srovnala. A v závěru poločasu i skóre, také ze standardky udeřil Lípa. Domácí bez Svobody už ve druhé půli tolik možností neměli. Jen Kubelka, ale toho vychytal brankář. Penaltový rozstřel zahájil chybou Dragoun, ve čtvrté sérii navíc chybil i Kubelka, a tak bod navíc cestoval do Rudné.

„Mrzí nás to, hlavně v úvodu jsme mohli zápas rozhodnout. Ale doma se s koncovkou pereme,“ přiznal trenér Klobuk Jiří Čížek.

ZAVIDOV – JEDOMĚLICE 3:1

Nestandardní a hodně nepovedený zápas sehrály Jedomělice na půdě dalšího elitního týmu soutěže Zavidova, který hrál od páté do osmdesáté minuty v deseti po vyloučení Kapouna (tvrdý zákrok na Zahradníka). I tak ho brzy poslal do vedení Ždánský, jenže Zahradníkovi se povedlo poměrně brzy (28.) srovnat. Rozhodl nástup do druhé části. Domácí ještě odpočatí z kabin Hanychem podruhé skórovali a na tuhle trefu už hosté odpověď nenašli. Navíc jejich obranu pokořil ještě Ždánský (70.) a deset minut poté chytil červenou za zastavení jednoho z mnoha brejků Vyšata.

Trenér Jedo Jan Charvát byl hodně naštvaný na svůj tým. „Dětský výkon, navíc bez duše. Přesilovka nám spíš ublížila, vůbec jsme se s ní neuměli popasovat,“ kroutil hlavou a litoval zranění obránců Erby a Paluby. Pochvalu od něj dostali jen krajní hráči Zahradník s Radošinským, přidat musí všichni ostatní včetně opor. „Skřípe nám to i v kabině, hráči si vyčítají. Tohle musíme utnout,“ má jasno Charvát,“ podle něhož Zavidov vyhrál naprosto zaslouženě.