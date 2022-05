Z kladenských ohrožených mužstev uspělo o uplynulém víkendu v B třídě jen Velké Přítočno 3:1 proti Rudné. K povinným bodům hodně pomohl Pavel Jícha, jenž obětavě nastoupil aspoň na poločas. A také dvougólový hecíř Petr Šiler. „Zkušené musím pochválit. Pavel je persona, jistota vzadu. A Šíla umí tým dostat do varu a připomenout mu, aby plnil, co jsme si řekli v kabině. Celé mužstvo pak hrálo do poločasu dobře. Horší to bylo po odchodu Jíchy, to tam zavládl chaos a na fotbal se nedalo moc koukat,“ nebyl úplně nadšený trenér Jiří Zeman.