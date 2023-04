Domácím scházely některé opory, zejména Kodrija, Procházka a Repaský, ti by mohli hrát až v příštím kole na place prvních Tuchoměřic. Zápas tak odstartoval lépe Libušín a šel také do vedení, když dvakrát prodloužený aut Kuklou a Portužákem poslal nekompromisně do sítě Křenek. Největší síla Braškova je ve standardkách, ale na svém menším hřišti jich tentokrát nevyužil a naopak po přestávce sám z jedné inkasoval, když nechal volného Chlumského (52.). Jenže za chvíli přece jen domácí udeřili díky přesné hlavičce Štoncnera a pak si už tlak vytvořili.

Štěstí jim ale při mnoha závěrech nepřálo, Libušín pro změnu nevyužil žádný brejk. Když už po faulu na Křenka zapískal rozhodčí pokutový kop, tak ho zase musel odvolat, protože Křenek přebíral míč v ofsajdu. A tak se skóre v nepříjemném počasí už nezměnilo. „Je to zklamání, a jeho důvod tkví v tom, že neplníme úkoly, které máme. Odvrátíme standardku, ale vrácený lehký míč nemá gólman ani nikdo z obránců, prostě koukáme, kdo to zahraje. V podstatě to platí i u druhého gólu, zase tam necháme úplně volného hráče. Sami pak z mnoha standardek nedotlačíme míč do brány,“ smutnil trenér Braškova Martin Šalamoun.

Jeho protějšek Jiří Veselý odehrál celé utkání na stoperu a svůj celek musel pochválit. „Tenhle výkon se už blížil mým představám. Navíc jsme přidali hodně bojovnosti a díky ní a výbornému Poráčaninovi v bráně jsme výhru uhájili. Speciálně pochválím náhradníky, ve vichru a zimě to pro ně muselo být hrozné,“ přidal netradiční pochvalu Veselý.